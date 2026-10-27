NÖ Landesgesundheitsagentur und Universität für Weiterbildung Krems starten neuen Master Professional für Healthcare Management

St. Pölten/Krems (OTS) -

Die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA) erweitert gemeinsam mit der Universität für Weiterbildung Krems ihr Angebot in der akademischen Weiterbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Im November 2026 startet der berufsbegleitende Weiterbildungslehrgang „Master Professional Healthcare Management mit Schwerpunkt Niederösterreich“. Das innovative Studienangebot wurde speziell für die Anforderungen des niederösterreichischen Gesundheitswesens entwickelt und richtet sich an Führungskräfte, Projektverantwortliche sowie Expertinnen und Experten aller Berufsgruppen innerhalb der NÖ LGA.

„Die Qualität unseres Gesundheitssystems hängt von den Menschen ab, die Verantwortung übernehmen. Mit dem neuen Master Professional investieren wir gezielt in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaffen die Grundlage für exzellente Führung, Innovation und eine zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung in Niederösterreich. Gut ausgebildete Führungskräfte und Experten sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um die medizinische und pflegerische Versorgung auch künftig auf höchstem Niveau sicherzustellen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Der neue Master Professional verbindet wissenschaftlich fundierte Inhalte mit einem Bezug zum Alltag und bereitet die Absolventen und Absolventinnen gezielt auf die komplexen Herausforderungen eines modernen Gesundheits- und Pflegewesens vor. Das Curriculum wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der Universität für Weiterbildung Krems und Expertinnen und Experten der NÖ Landesgesundheitsagentur entwickelt und orientiert sich an den strategischen Anforderungen des Gesundheitswesens in Niederösterreich“, so die für die Kliniken und Pflegezentren zuständigen Landesräte Anton Kasser und Christiane Teschl-Hofmeister.

Insgesamt dauert das berufsbegleitende Studium fünf Semester und umfasst sieben Module sowie ein praxisorientiertes Abschlussprojekt. Vermittelt werden unter anderem Kompetenzen in den Bereichen Public Health und Ökonomie, Management und Organisation, Betriebswirtschaft und Finanzen, Recht und Organisationsethik, Personalführung, Sozialkompetenz und interprofessionelle Zusammenarbeit sowie Wissenschaft und Forschung. Das praxisnahe Abschlussprojekt verbindet die vermittelten Inhalte unmittelbar mit dem beruflichen Alltag.

„Die Anforderungen an Führungskräfte im Gesundheitswesen verändern sich laufend. Neben fachlicher Expertise braucht es heute wirtschaftliches Denken, strategische Kompetenz und die Fähigkeit, interdisziplinäre Teams erfolgreich in die Zukunft zu führen. Mit diesem maßgeschneiderten Studienangebot schaffen wir eine hochwertige akademische Weiterbildung, die exakt auf die Bedürfnisse unserer Organisation zugeschnitten ist und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Karriereperspektiven eröffnet“, unterstreichen die Vorstände der NÖ Landesgesundheitsagentur, Elisabeth Bräutigam und Bernhard Kadlec.

„Wissenschaft entfaltet ihre Stärke besonders dann, wenn sie in der Praxis ankommt. Im Studium verbinden wir deshalb aktuelles Healthcare-Management direkt mit konkreten Projekten aus den Kliniken und Pflegezentren vor Ort", sagt Michael Ogertschnig, Studienleitung an der Universität für Weiterbildung Krems. "Unsere Absolventinnen und Absolventen nehmen nicht nur Fachwissen mit, sondern Werkzeuge, mit denen sie den Versorgungsalltag in Niederösterreich ab dem ersten Tag spürbar verbessern können."

Der Studiengang richtet sich an Mitarbeitende der Universitäts- und Landeskliniken, Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren sowie Zentrale der NÖ Landesgesundheitsagentur. Zugelassen werden Absolventinnen und Absolventen eines Bachelorstudiums mit mindestens 180 ECTS-Punkten sowie mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung.

Das Studium wird an der Universität für Weiterbildung Krems durchgeführt und umfasst insgesamt 120 ECTS-Punkte. Mit dem neuen Master Professional stärkt die NÖ Landesgesundheitsagentur gezielt ihre Fach- und Führungskräfte und investiert nachhaltig in die Zukunft des Gesundheitswesens in Niederösterreich.

Eckdaten

Studienstart: November 2026

Abschluss: Master Professional

Dauer: 5 Semester, berufsbegleitend

Umfang: 120 ECTS

Lernformat: Online- und Präsenz

Zielgruppe: Führungskräfte, Projektverantwortliche sowie Expertinnen und Experten aller Berufsgruppen der NÖ Landesgesundheitsagentur