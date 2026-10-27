Vernetzt und trotzdem allein: BÖP warnt vor Einsamkeit und digitalem Dauerstress

Wien (OTS) -

Einsamkeit und Digitalisierung prägen den Alltag vieler Menschen und stellen die psychische Gesundheit vor neue Herausforderungen. Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) widmet sich diesen Themen in zwei neuen Informationsfoldern. Diese vermitteln kompakt psychologisches Wissen, zeigen Belastungen und Risiken auf und geben Anregungen für einen gesundheitsfördernden Umgang.

„Einsamkeit und digitaler Dauerstress sind keine Randthemen, sondern betreffen hunderttausende Menschen in Österreich. Psychologische Expertise hilft, Belastungen früh zu erkennen und wirksam gegenzusteuern. Dafür muss sie aber auch für alle erreichbar sein“, betont BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.

Wenn Einsamkeit krank macht

Rund 600.000 Menschen in Österreich fühlen sich laut einer Studie der Caritas mehr als die Hälfte ihrer Zeit einsam. Besonders betroffen sind ältere, junge und armutsgefährdete Menschen. Einsamkeit ist dabei mehr als das Fehlen von Beziehungen: Sie beschreibt ein subjektives, schmerzhaftes Erleben, das bei längerem Anhalten die Lebensqualität beeinträchtigen und sich negativ auf die psychische und körperliche Gesundheit auswirken kann.

Klinische Psycholog:innen unterstützen Betroffene unter anderem dabei, Ursachen und belastende Lebenssituationen zu verstehen, negative Denkmuster zu verändern und soziale Kompetenzen zu stärken. Zudem behandeln sie begleitende psychische Belastungen.

Der BÖP beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Einsamkeit und bringt seine psychologische Expertise in die öffentliche und politische Diskussion ein. Das geschieht unter anderem bei Round Tables, Pressekonferenzen, in Stellungnahmen und Gesprächsrunden wie zuletzt bei „Psychologie im Gespräch – Allein unter Menschen: Warum Einsamkeit zunimmt und Psychologie hilft“.

Gemeinsam mit den größten Hilfsorganisationen Österreichs, darunter Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz, pro mente Austria und Hilfswerk, sowie der Plattform gegen Einsamkeit hat der BÖP ein 10-Punkte-Maßnahmen-Paket gegen Einsamkeit erarbeitet. Es fordert unter anderem einen Nationalen Aktionsplan, den Ausbau der kostenfreien psychologischen Versorgung und ein Ende der Tabuisierung von Einsamkeit. Damit macht der BÖP Einsamkeit als gesamtgesellschaftliches Thema sichtbar und betont die Bedeutung von Prävention.

Digitalisierung als Herausforderung für die Psyche

Digitale Vernetzung schützt nicht vor Einsamkeit. Im Gegenteil: Soziale Isolation trotz ständiger Erreichbarkeit ist eine der Belastungen, mit denen sich der zweite Folder „Psychische Gesundheit in einer digitalen Welt – wie Internet, soziale Medien und KI unsere Psyche beeinflussen“ beschäftigt. Weitere Schwerpunkte sind Reizüberflutung und Dauerstress, Vergleichs- und Leistungsdruck sowie der Verlust klarer Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit.

Psychologie hilft dabei, die Auswirkungen dieser Veränderungen auf Erleben und Verhalten zu verstehen und daraus konkrete Ansätze für einen gesundheitsfördernden Umgang mit digitalen Technologien abzuleiten. Der Folder gibt deshalb auch Empfehlungen, unter anderem zu digitaler Balance, zum kritischen Prüfen von Informationen und zum bewussten Wahrnehmen des eigenen Wohlbefindens.

Psychologische Expertise für eine sich verändernde Gesellschaft

Beide Themen zeigen, wie wichtig psychologische Expertise für den Umgang mit gesellschaftlichen Veränderungen ist. Klinische Psycholog:innen und Gesundheitspsycholog:innen leisten dabei einen wichtigen Beitrag, von der Prävention bis zur Behandlung. Damit diese Expertise auch bei den Menschen ankommt, braucht es einen weiteren Ausbau der psychologischen Versorgung in Österreich, mehr Ausbildungsplätze für Klinische Psycholog:innen und eine stärkere Verankerung von Prävention.

Beide Folder stehen ab sofort kostenlos zur Verfügung:

Hier können Sie den Folder „Einsamkeit – Wege aus der Isolation“ online lesen bzw. herunterladen.

Hier können Sie den Folder „Psychische Gesundheit in einer digitalen Welt – wie Internet, soziale Medien und KI unsere Psyche beeinflussen“ online lesen bzw. herunterladen.

Hier geht es zur kostenlosen Folder-Bestellung.