Finanzministerium: Winterpalais des Prinzen Eugen öffnete am 26. Oktober erneut seine Pforten

Wien (OTS) -

Seit vielen Jahren macht das Bundeministerium für Finanzen am Nationalfeiertag die denkmalgeschützten Prunkräume des Winterpalais des Prinzen Eugen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Auch in diesem Jahr nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, um beim Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen des Finanzministeriums zu werfen. Der Einladung in die historische Adresse in der Himmelpfortgasse 8 folgten Jung und Alt und erkundeten die prachtvollen barocken Räumlichkeiten des ehemaligen Stadtpalais von Prinz Eugen.

Neben architektonischen und historischen Einblicken bot das Finanzministerium ein umfangreiches Informationsprogramm, unter anderem zu den Bereichen Zoll, FinanzOnline und zu Karrieremöglichkeiten in der Finanzverwaltung. Die Möglichkeit, vor Ort die ID Austria zu aktivieren, wurde ebenfalls von vielen Gästen in Anspruch genommen. Für musikalische Begleitung sorgte das Blechbläserquartett der Finanzmusik, das mit festlichen Klängen für eine besondere Atmosphäre sorgte.

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl begrüßte die Besucherinnen und Besucher persönlich im Winterpalais.

„Die Finanzverwaltung hautnah erleben, ins Gespräch kommen und einen Blick hinter die Kulissen werfen, genau das macht den Tag der offenen Tür aus. Besonders gefreut haben mich die vielen persönlichen Begegnungen und der direkte Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern über meine Aufgaben als Staatssekretärin, aktuelle Themen wie das Zukunftsdepot oder die neue Finanzbildungsstrategie. Ob persönliche Fragen, neue Denkanstöße oder wertvolle Ideen, dieser Tag zeigt, wie wichtig der direkte Austausch ist. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, die vielfältigen Aufgaben der Finanzverwaltung kennenzulernen, sich über FinanzOnline zu informieren, die ID Austria aktivieren zu lassen oder mehr über berufliche Perspektiven in unserem Ressort zu erfahren. Ein Tag voller interessanter Gespräche und Begegnungen, den unsere Kolleginnen und Kollegen im BMF wieder bestens vorbereitet und ermöglicht haben.“, so Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.

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