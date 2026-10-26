FPÖ – Hafenecker: „‚Der Standard‘ blamiert sich mit linken, plumpen ‚Fake News‘ zum Nationalfeiertag!“

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagierte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, auf einen Kommentar des „Standard“-Kolumnisten Hans Rauscher, in dem wahrheitswidrig insinuiert wurde, die FPÖ sei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am Heldenplatz ferngeblieben. Für Hafenecker sei dies ein neuerlicher Tiefpunkt des linken Gesinnungsjournalismus. „Was sich Herr Rauscher hier leistet, ist primitive, linksextreme Propaganda. Mit einem Minimum an journalistischer Sorgfaltspflicht hätte er feststellen müssen, dass die FPÖ selbstverständlich bei der Angelobung unserer Rekruten am Heldenplatz hochrangig vertreten war. Unser Klubobmann-Stellvertreter NAbg. Mag. Norbert Nemeth, unser Wehrsprecher und Vorsitzender des parlamentarischen Landesverteidigungsausschusses NAbg. Mag. Volker Reifenberger sowie unser Mitglied im Verteidigungsausschuss NAbg. Dipl.-Ing. Christian Schandor waren vor Ort. Unser Wehrsprecher Reifenberger hat sogar an der offiziellen Kranzniederlegung teilgenommen. Aber Fakten stören die linke Agenda offenbar nur“, so Hafenecker.

Besonders skandalös sei dieser Vorfall, da sich „Der Standard“ anmaße, an österreichischen Schulen „Medienkompetenz“ vermitteln zu wollen und sich selbst als „Qualitätsmedium“ bezeichne. „Es ist ein Hohn, dass ausgerechnet ein Blatt, das derart faktenresistenten Unfug publiziert, unseren Kindern beibringen will, wie man angeblich ‚Fake News‘ erkennt. Hier wird offensichtlich der Bock zum Gärtner gemacht“, kritisierte der FPÖ-Mediensprecher. Für Hafenecker sei das Manöver durchschaubar: „Die Systemmedien und ihre Schreiberlinge wie Rauscher haben panische Angst vor der FPÖ und einem Volkskanzler Herbert Kickl. Weil ihnen die Argumente ausgehen, greifen sie zur dreisten, hetzerischen Fehlbehauptungen. Unser Neutralitätsfest mit tausenden Besuchern gibt wohl Zeugnis, für den immer stärker werdenden Schulterschluss von Herbert Kickl und der Freiheitlichen Partei mit unserer Bevölkerung.“

„Wir fordern vom ‚Standard‘ eine umgehende Richtigstellung in derselben prominenten Aufmachung und eine Entschuldigung für diese gezielte Desinformation. Es zeigt einmal mehr, dass die Freiheitlichen die einzige Kraft sind, die sich dem Sumpf aus versuchter Manipulation der Systemparteien und ihrer medialen Handlanger entgegenstellt. Unser Bekenntnis zu Österreich, unserer Heimat und unserer Neutralität ist echt – und lässt sich durch solche plumpen Angriffe, gerade von Personen, denen die Begriffe ‚Heimat‘, Volk‘ und ‚Nation‘ verhasst sind, nicht erschüttern!“, stellte Hafenecker klar.