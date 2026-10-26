Caritas startet Winternothilfe: Kältetelefon, mehr Streetwork und Schlafplätze für obdachlose Menschen

Wien (OTS) -

„Wir starten in den Wintermodus. Denn wenn die Temperaturen sinken, läuft unsere Hilfe heiß“, sagt Caritasdirektor Klaus Schwertner. Ab Mittwoch, 28.10., werden in Wien die Leitungen des Caritas-Kältetelefons wieder freigeschalten, zusätzliche Schlafplätze in Notquartieren bereitgestellt und das Streetwork-Angebot verstärkt. „Mit den sinkenden Temperaturen beginnt für obdach- und wohnungslose Menschen die härteste Zeit des Jahres. Wer auf der Straße lebt, braucht nicht nur Schutz vor Kälte und Nässe, sondern auch die Gewissheit, nicht allein gelassen zu werden. Wir helfen mit Notquartieren, Streetwork und dem Kältetelefon. Unser Ziel ist klar: Niemand soll in den kalten Monaten auf sich allein gestellt sein. Niemand soll auf Wiens Straßen erfrieren müssen. Wir hoffen, heuer wieder auf die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung zählen zu können. Allein im vergangenen Winter wurde die Telefonnummer des Kältetelefons mehr als 15.500 Mal gewählt, 490 akut obdachlose Menschen konnten in ein Notquartier vermittelt werden“, betont Schwertner.

Mehr Hilfe im Winter: Zusätzliche Notquartiersplätze und Streetwork

Die Caritas unterstützt obdach- und wohnungslose Menschen in Wien das ganze Jahr über mit 1.890 Beherbergungsplätzen in Notschlafstellen, Wohnhäusern und mobil betreuten Wohnungen sowie Beratung und Verpflegungsangeboten. Im Rahmen der Winternothilfe konnten an zwei Standorten der Caritas jetzt gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) zusätzlich 70 Plätze geschaffen werden. „Diese Plätze bieten weit mehr als ein Dach über dem Kopf. Sie geben Menschen in einer schwierigen Lebenssituation Schutz, Sicherheit und Wärme“, so Schwertner, der der Stadt Wien für die Zusammenarbeit dankt, aber auch auf den hohen Spendenbedarf hinweist: „Zahlreiche unserer Hilfsangebote wären ohne Spenden nicht möglich. Damit wir obdachlose und armutsbetroffene Menschen gut durch die nächsten Wochen und Monate begleiten können, zählt jede Unterstützung. Jede Spende macht einen Unterschied, wärmt und schenkt ein Stück Hoffnung. Bitte vergessen wir gerade jetzt nicht auf jene Menschen, die es besonders schwer haben.“

Kältetelefon: Caritas bittet Bevölkerung um Mithilfe

Das Caritas-Kältetelefon ist in Wien ab 28. Oktober wieder 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen in der Woche erreichbar. Unter der Telefonnummer 01/480 4553 können Aufenthaltsorte obdachloser Menschen gemeldet werden, um Hilfe zu ermöglichen. Die Streetwork-Teams der Caritas sind wieder täglich in Wien unterwegs und gehen jeder Meldung möglichst zeitnah nach. Sie informieren über Angebote, versorgen Menschen mit Schlafsäcken, warmer Kleidung, Hygieneartikeln und heißen Getränken und vermitteln warme Schlafplätze in Notquartieren. „Die Rechnung ist denkbar einfach: Je mehr Menschen die Nummer des Kältetelefons im Handy speichern, umso mehr Hilfe können wir möglich machen“, sagt Susanne Peter, Projektleiterin des Kältetelefons und selbst auch Streetworkerin. „Wenn Sie einen obdachlosen Menschen bei Kälte im Freien sehen, rufen Sie bitte beim Kältetelefon an. Ein Anruf schenkt Wärme und kann im äußersten Fall Leben retten!“, so Peter.

Menschen in Not jetzt unterstützen

Die Caritas bittet die Bevölkerung um Unterstützung für Menschen, die die kalte Jahreszeit ohne eigenes Zuhause verbringen müssen. Spenden helfen dabei, dringend benötigte Hilfsgüter wie Schlafsäcke, Winterkleidung und warme Mahlzeiten bereitzustellen. „Die Nachfrage nach unseren Angeboten ist ungebrochen hoch. Unsere Tageszentren sind eine wichtige Anlaufstelle in der kalten Jahreszeit geworden. Mit einer Spende helfen Sie dabei, diese wichtigen Angebote aufrechtzuerhalten und Menschen durch den Winter zu begleiten“, appelliert Schwertner.

Helfen leicht gemacht: Wie jetzt jede*r unterstützen kann

Die Kältetelefonnummer 01/480 45 53 im Handy einspeichern und die Schlafplätze von obdachlosen Menschen melden. In medizinischen Notfällen ist wie auch bisher ausnahmslos die Rettung unter dem Notruf 144 zu alarmieren.

Im www.wirhelfen.shop der Caritas ist Hilfe ganz einfach von Zuhause aus möglich: Schenken Sie eine heiße Suppe, einen schützenden Schlafsack oder eine warme Decke für obdachlose Menschen.

Sachspenden können in den carlas, den Sachspendenlagern der Caritas, abgegeben werden. Gebraucht werden: Herrenunterwäsche, Schuhe, Socken, Jacken, Isomatten, waschbare Wolldecken oder etwa Rucksäcke

Auch in anderen Bundesländern sind ab November Kältetelefone eingerichtet: Zur Übersicht

Fotodownload: https://wolke.caritas-wien.at/s/staqKccGjgJDNdF/authenticate/showshare (PW: Winternothilfe)

Caritas Spendenkonto:

Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

BIC: GIBAATWWXXX

Spendenzweck: Winternothilfe