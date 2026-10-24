NEOS zu Nationalfeiertag: Stolz auf Österreich - Sicher in Europa!

Wien (OTS) -

Anlässlich des Nationalfeiertags laden NEOS am 26. Oktober alle Menschen in Österreich zum Austausch ein. Beim Tag der offenen Tür des Parlaments haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die NEOS-Abgeordnete persönlich kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. Auch das Außenministerium öffnet seine Türen und gibt Einblicke in die österreichische Diplomatie.

NEOS-Generalsekretär und Sicherheitssprecher Douglas Hoyos ruft anlässlich des Nationalfeiertags dazu auf, die Zukunft Österreichs mutig zu gestalten und für ein starkes Österreich in einer starken EU einzutreten: "Der Nationalfeiertag erinnert uns daran, dass Freiheit und Souveränität keine Selbstverständlichkeit sind. Darauf dürfen wir am heutigen Nationalfeiertag stolz sein. Wir sehen aber auch, dass unsere Art zu leben nicht in allen Teilen der Welt möglich, geschweige denn überhaupt erlaubt ist. Umso mehr müssen wir uns dafür einsetzen, dass der Schutz unserer Demokratie, unserer Chancen und der Möglichkeiten aller Menschen in Österreich und Europa oberste Priorität hat. Wer stolz auf Österreich ist, muss daher heute auch für ein starkes und sicheres Europa eintreten. Wir NEOS stehen deshalb für ein starkes Österreich, das in Europa aktiv und mutig die Zukunft mitgestaltet, anstatt sich hinter einer Festungsmauer abzuschotten.

Während die falschen Patrioten von rechts die europäischen Partnerschaften und damit auch Österreich schwächen wollen, setzen NEOS auf Zusammenarbeit: “Österreich nimmt mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ab 2027 als Mitglied im UN-Sicherheitsrat noch stärker seine Rolle als Ort der Diplomatie und Partnerschaft wahr und leistet als solcher auch einen wesentlichen Beitrag für Europa.“

Coffee-to-go, Lebkuchen und persönliche Gespräche beim Parlament

NEOS sind am Josef-Meinrad-Platz mit einem Informationsstand, Coffee-to-go und Lebkuchen vertreten. Ein weiterer Informationsstand des NEOS-Parlamentsklubs befindet sich in der Säulenhalle des Parlaments. Untertags stehen zahlreiche NEOS-Abgeordnete, darunter Klubobmann Yannick Shetty, Generalsekretär Douglas Hoyos sowie die EU-Abgeordneten Helmut Brandstätter und Anna Stürgkh, für Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung.

Im Zentrum steht auch die Frage, wie Österreich und Europa gemeinsam Freiheit, Demokratie und Sicherheit bewahren und stärken können. Weitere Informationen und interaktive Angebote zum Schwerpunkt „Echte Patrioten sind Europäer:innen“ gibt es unter https://www.neos.eu/echte-patrioten .

Offene Türen im Außenministerium: Diplomatie hautnah erleben

Das Außenministerium am Minoritenplatz 8 öffnet von 12 bis 17 Uhr seine Türen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein Quiz für Groß und Klein, Tipps für sichere Auslandsreisen sowie Informationen zu Karrieremöglichkeiten im Außenministerium. Bei Live-Schaltungen in die österreichischen Botschaften in Kyjiw und Teheran erzählen Diplomatinnen und Diplomaten von ihrem Alltag in Krisenregionen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ist im Laufe des Tages vor Ort.