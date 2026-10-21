  • 21.10.2026, 13:48:32
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SPÖ-Herr zu Rechenzentren: „Auf Mensch und Natur Rücksicht nehmen“

SPÖ-Umweltsprecherin begrüßt Initiativen aus Niederösterreich und dem Burgenland – klare Regeln für Rechenzentren

Wien (OTS) - 

SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr unterstützt den Vorstoß der SPÖ Niederösterreich für strenge Kriterien bei Rechenzentren. Rechenleistung sei für die Wirtschaft und unsere digitale Souveränität wichtig, betont die Abgeordnete. „Beim Bau von Rechenzentren muss man aber auf Menschen und Natur Rücksicht nehmen. Es braucht klare Spielregeln auf allen Ebenen!“, so Herr. ****

Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil von der SPÖ hat vor wenigen Wochen bereits einen 10-Punkte-Katalog vorgelegt, der Bedingungen für den Bau von Rechenzentren definiert. Die SPÖ Niederösterreich unter Landesvorsitzenden Sven Hergovich hat nun ein Positionspapier mit verpflichtenden Kriterien für neue Rechenzentren erarbeitet.

„Wer so wie Rechenzentren enorme Mengen Strom, Wasser und Boden beansprucht, muss genau überprüft werden. Die Gewinne dürfen nicht bei den multinationalen Konzernen landen, während die heimische Bevölkerung auf den Kosten sitzenbleibt“, unterstreicht Herr die Forderung der SPÖ. Die Abgeordnete verweist auf die jüngste Änderung bei den Umweltverträglichkeitsprüfungen auf Bundesebene. „Wir unterziehen große Rechenzentren künftig einer genauen Prüfung“, so Herr. (Schluss) mf/ff

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