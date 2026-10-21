Karriere mit Lehre: Über 6.000 Schüler/innen am Heldenplatz

Wien (OTS) -

Das Modell der Lehre eröffnet langfristige Karriereperspektiven: Mehr als 6.000 Schüler/innen nutzten am 21. Oktober 2026 die Chance, sich am Tag der Schulen bei der Karriereplattform am Heldenplatz über Ausbildungswege, Berufsbilder und Karrierechancen zu informieren und konkrete Perspektiven für ihren Berufseinstieg kennenzulernen. Die Informationsveranstaltung wird vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV), der Stadt Wien und der Bildungsdirektion für Wien organisiert. Über 45 Aussteller – darunter das Österreichische Bundesheer, das Bundesministerium für Bildung, die Stadt Wien, die Wiener Stadtwerke sowie Unternehmen wie die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), Austrian Airlines, PORR, Spar und Hofer – präsentierten mehr als 70 Lehrberufe aus verschiedensten Branchen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Eine Lehre ist der Startpunkt für junge Menschen und eröffnet vielfältige Karrierewege. Auch das Bundesheer zeigt bei der Karriereplattform, welche vielfältigen Lehrberufe und Ausbildungsmöglichkeiten es bietet. Wir sind nicht nur ein sicherer Arbeitgeber, sondern ermöglichen jungen Menschen eine beeindruckende Vielfalt an Lehrberufen: Von klassischen Berufen wie Köchin und Koch oder Tischlerin und Tischler bis hin zu spezialisierten Berufen wie Waffenmechanikerin und Waffenmechaniker oder Luftfahrzeugtechnikerin und Luftfahrzeugtechniker – bei uns gibt es über 40 verschiedene Möglichkeiten, den eigenen Karriereweg zu starten.“

Integrationsministerin Claudia Bauer: „Integration gelingt dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen, sich einbringen und auf eigenen Beinen stehen. Eine abgeschlossene Ausbildung und der Einstieg ins Berufsleben sind dafür entscheidend. Gerade bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund gibt es hier noch großen Aufholbedarf. Eine Lehre bietet großartige Chancen und ermöglicht jungen Menschen, ihre Talente und Stärken zum Beruf zu machen. Die ÖIF-Karriereplattform am Heldenplatz zeigt, wie vielfältig die beruflichen Möglichkeiten sind und welche Chancen jungen Menschen offenstehen.“

Bildungsminister Christoph Wiederkehr: „Die Lehre ist ein zentraler Pfeiler unseres wirtschaftlichen Erfolgs, unseres sozialen Zusammenhalts und eines durchlässigen Bildungssystems. Gemeinsam mit den berufsbildenden Schulen bildet sie das praxisnahe, moderne und zukunftsorientierte Herz unserer Bildung. Wenn es uns gelingt Betrieb wie Berufsschule als starke Lernorte weiterzuentwickeln, noch mehr junge Menschen für Lehrberufe zu begeistern, sichern wir die Zukunft unseres Landes – für Unternehmen, Beschäftigte, Jugendliche und damit für die gesamte Gesellschaft.“

Elisabeth Fuchs, Bildungsdirektorin für Wien: „Alle Jugendlichen sollen die Chance erhalten, ihre individuellen Begabungen zu entfalten und ihre beruflichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Berufsschulen sind etablierte und moderne Ausbildungswege, die vielfältige Perspektiven eröffnen. Die Karriereplattform am Heldenplatz zeigt, dass für jede und jeden etwas dabei ist. Schülerinnen und Schüler können sich an diesem Tag auch bei ehemaligen oder aktiven Lehrlingen informieren und beraten lassen. Diese persönlichen Kontakte machen die Veranstaltung zu etwas Besonderem.“

Franz Wolf, Direktor des Österreichischen Integrationsfonds: „Eine Lehre ist eine Chance: Man bekommt eine fundierte Ausbildung, sammelt vom ersten Tag an Berufserfahrung, verdient sein eigenes Geld und hat in vielen Berufen ausgezeichnete Karriere- und Verdienstmöglichkeiten. Gerade junge Menschen müssen nach der Schule den nächsten Schritt machen – in eine Ausbildung, ein Studium oder in die Arbeit. Entscheidend ist, anzupacken, etwas zu lernen und auf eigenen Beinen zu stehen. Österreich braucht junge Menschen, die arbeiten wollen, Verantwortung übernehmen und mit ihrer Leistung etwas aufbauen. Die Lehre bietet dafür einen hervorragenden Weg.“

Über 45 Aussteller informieren über Lehrberufe und Ausbildungsmöglichkeiten

Die Karriereplattform am Heldenplatz zeigt Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund konkrete Berufsbilder und Branchen auf und unterstützt Jugendliche dabei, sich über Ausbildungswege zu informieren, berufliche Perspektiven zu nutzen und direkt mit potenziellen Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu treten. Mehr als 6.000 Schüler/innen nutzten die Gelegenheit, sich bei über 45 Ausstellern über das breite Angebot an Lehrberufen und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Dieses reicht von technischen Lehrberufen in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik, IT und Bauwesen bei Unternehmen wie den ÖBB, den Wiener Stadtwerken, PORR und dem Flughafen Wien über Pflegeausbildungen beim Fonds Soziales Wien und Luftfahrzeugtechnik bei Austrian Airlines bis hin zu kaufmännischen Lehrstellen bei SPAR, HOFER und METRO.

Eine Lehre eröffnet Jugendlichen vielfältige berufliche Perspektiven und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Reduktion des Fachkräftemangels in Österreich. Zwei Drittel der derzeitigen Mangelberufe in Österreich können über eine Lehrausbildung erlernt werden. Gerade Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in Lehrberufen unterrepräsentiert sind, helfen frühzeitige Berufsorientierung, verständliche Informationen und der direkte Kontakt zu Ausbildungsbetrieben dabei, ihren Weg im österreichischen Ausbildungssystem zu finden.

Treffpunkt für Berufsorientierung: Vielfältiges Programm am Heldenplatz

Das Programm bot praxisnahe Erfahrungen und Impulse für die Berufsentscheidung: Workshops der ÖIF-Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH ermöglichten den Austausch zu Themen wie Integration und Berufseinstieg. Zur Unterstützung bei Bewerbungen konnten Besucher/innen u. a. kostenlose professionelle Bewerbungsfotos machen und sich zu ihren Lebensläufen beraten lassen. Stationen zu Brandschutz sowie über Fahrzeuge und Ausrüstung boten die Gelegenheit, sich über die Aufgaben und Berufsmöglichkeiten bei verschiedenen Einsatzorganisationen zu informieren, während Führungen des Heeresgeschichtlichen Museums historische und gesellschaftliche Zusammenhänge aufzeigten. Eine Helikopterlandung, Fahrzeugschau der Blaulichtorganisationen und ein Platzkonzert der Polizeimusik Wien rundeten das Angebot ab und machten die Karriereplattform zu einem Treffpunkt für Berufsorientierung. Weitere Informationen unter www.karriereplattform.at/heldenplatz.

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