- 21.10.2026, 13:11:03
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ÖGB: Gesunde Arbeitsbedingungen retten Leben
Djalinous Glatz zu 13.000 vermeidbaren Todesfällen: „Arbeitsbedingungen müssen so gestaltet werden, dass die Menschen gesund bleiben“
Die erste Präventionsbilanz der Sozialversicherung weist 4,4 Milliarden Euro für Prävention und Gesundheitsförderung aus. Gleichzeitig berichten die „Salzburger Nachrichten“, dass in Österreich jährlich rund 13.000 Todesfälle vermeidbar wären. Auch von den rund 48.000 Krebsdiagnosen pro Jahr ist rund ein Drittel auf vermeidbare Risikofaktoren zurückzuführen. „Gesundheitsschutz darf nicht erst beginnen, wenn Menschen bereits krank sind. Wir müssen auch jene Arbeitsbedingungen verändern, die krank machen“, fordert ÖGB-Arbeitnehmer:innenschutzexpertin Dinah Djalinous Glatz.
Risiken verhindern statt nur Folgen behandeln
Die Zahl der vermeidbaren Todesfälle bezieht sich nicht allein auf arbeitsbedingte Erkrankungen. Sie unterstreicht jedoch, wie wichtig wirksame Prävention ist – auch in der Arbeitswelt.
„Wer unter ständigem Zeitdruck steht, körperlich überlastet ist oder mit Hitze und gefährlichen Stoffen arbeitet, braucht wirksamen Schutz. Die Arbeitsbedingungen müssen so gestaltet werden, dass die Menschen gesund bleiben“, betont Djalinous Glatz.
Der ÖGB fordert die verpflichtende Einbindung von Arbeits- und Organisationspsycholog:innen in die betriebliche Prävention, verbindliche Belastungsgrenzen für die Arbeit mit schweren Lasten sowie aktuelle, risikobasierte Grenzwerte für gesundheitsschädigende Arbeitsstoffe.
Schutzbestimmungen müssen im Betrieb greifen
Damit gesetzliche Vorgaben tatsächlich eingehalten werden, braucht es auch ausreichend Ressourcen für die Arbeitsinspektion und eine stärkere Einbindung von Betriebsräten und Sicherheitsvertrauenspersonen.
„Prävention ist mehr als ein Appell zu einem gesünderen Lebensstil. Arbeitsbedingungen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen. Jeder Mensch hat das Recht, gesund in die Arbeit zu gehen und gesund wieder nach Hause zu kommen. Gesundheitsschäden müssen verhindert werden, bevor sie entstehen. Das gilt auch für die Arbeitswelt“, so Djalinous Glatz abschließend.
Über uns:
Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.
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