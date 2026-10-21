  • 21.10.2026, 12:58:02
  • /
  • OTS0130

Pilnacek-Untersuchungsausschuss wird um drei Monate verlängert

FPÖ hat entsprechendes Verlangen eingebracht

Wien (PK) - 

Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss wird um drei Monate verlängert. Ein entsprechendes Verlangen der FPÖ ist kurz vor Ablauf der Frist eingelangt. Damit will die FPÖ unter anderem sicherstellen, dass entschuldigte Auskunftspersonen wie der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer und die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler doch noch befragt werden können. Auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz steht auf der jüngst eingebrachten Ladungsliste. Ursprünglich war zwischen den Fraktionen vereinbart gewesen, die Beweisaufnahme mit 3. November zu beenden.

Einen ausdrücklichen Beschluss des U-Ausschusses für die nunmehrige Verlängerung braucht es nicht. Laut Verfahrensordnung haben jene Abgeordneten, auf deren Bestreben hin ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde, das Recht, die Frist für die Vorlage eines Endberichts einmalig um bis zu drei Monate nach hinten zu verschieben. Eine nochmalige Verlängerung wäre allerdings nur mit Zustimmung der Ausschussmehrheit möglich.

Eingesetzt worden war der Pilnacek-Untersuchungsausschuss auf Verlangen der FPÖ am 22. Oktober 2025. Die ersten Befragungen fanden Mitte Jänner dieses Jahres statt. Bisher haben die Abgeordneten 50 Auskunftspersonen befragt. Dazu kommen noch Bundeskanzler Christian Stocker heute Nachmittag und der ehemalige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka morgen Vormittag. (Schluss) gs

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
[email protected]
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Pressedienst der Parlamentsdirektion – Parlamentskorrespondenz

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
[email protected]
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright