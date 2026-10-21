Winzig: Leichtere Anerkennung von Berufsqualifikation in der EU

Straßburg (OTS) -

Das Europäische Parlament hat heute seine Position zur Stärkung beruflicher Kompetenzen beschlossen. "Wer Fachkräfte will, muss die berufliche Bildung ernst nehmen", sagt Angelika Winzig, Chefverhandlerin der Europäischen Volkspartei im Europaparlament für den Bericht zur beruflichen Aus- und Weiterbildung und ÖVP-Arbeitsmarktsprecherin im Europäischen Parlament.

Für Winzig ist die duale Ausbildung der Maßstab: “Lernen im Betrieb und in der Berufsschule bringt genau die Fachkräfte hervor, die unsere Unternehmen suchen. Österreich zeigt seit Jahrzehnten, wie das funktioniert. Dieses Modell soll in ganz Europa Schule machen.”

Großen Handlungsbedarf sieht die Europaabgeordnete bei der Mobilität: “Ein Lehrling soll genauso selbstverständlich ins Ausland gehen können wie eine Studentin oder ein Student. Dafür brauchen wir ein noch stärkeres Austauschprogramm Erasmus+ in der Berufsbildung und eine einfachere Anerkennung von Berufsqualifikationen im Binnenmarkt, ohne unsere bewährten Standards aufzuweichen. Auslandserfahrung macht die Lehre attraktiver und junge Fachkräfte selbstbewusster.”

Der Parlamentsbeschluss ist auch ein Auftrag an die Kommission, die derzeit eine Europäische Strategie für die berufliche Bildung vorbereitet. "Wir erwarten von der Kommission konkrete Maßnahmen, die in den Betrieben ankommen, und keine weiteren Berichtspflichten. Wettbewerbsfähigkeit und Digitalisierung gelingen nur mit gut ausgebildeten Fachkräften. Die berufliche Bildung ist dafür kein Nebenschauplatz, sondern der Kern", sagt Winzig abschließend. (Schluss)