Lern.Zeit: Hilfswerk Niederösterreich startet neues ehrenamtliches Angebot

St. Pölten (OTS) -

2022 starteten ehrenamtliche Lesepatinnen und Lesepaten im Rahmen der „Gemeinsamen Lesezeit“ damit, Kindern und Jugendlichen in Bibliotheken und Schulen vorzulesen bzw. gemeinsam mit ihnen zu lesen. Heute, vier Jahre später, sind bereits über 270 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Gelesen wird dabei an 68 Standorten, 26 Vereine bieten die „Gemeinsame Lesezeit“ in Schulen und Bibliotheken an.

Durch die Tätigkeit an den Schulen, wurde ein weiterer Bedarf entdeckt: der des gemeinsamen Lernens. Einige ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen bereits jetzt Schülerinnen und Schüler beim Hausübung machen.

Neues ehrenamtliches Angebot „Lern.Zeit“

„Aus diesem Bedarf hat sich nach und nach ein neues ehrenamtlichen Angebot entwickelt. Bei der „Lern.Zeit“ sind ehrenamtliche „Lernbuddys“ in den Lernstunden unserer Schülertreffs unterwegs: Sie helfen bei Hausübungen und unterstützen bei der Freizeitgestaltung und im Betreuungsalltag. Somit ist nicht nur den Schülerinnen und Schülern sondern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Einrichtungen geholfen“, erklärt Lukas Brandweiner, Präsident Hilfswerk Niederösterreich.

Interessentinnen und Interessenten, die ehrenamtlich tätig werden möchten, können sich unter 05 9249-30175 melden. Alle Details und die Möglichkeit zur Anmeldung findet man auch online:

https://www.hilfswerk.at/niederoesterreich/ehrenamt/ehrenamtlich-engagieren-im-hilfswerk-noe/lernzeit/

1 Jahr Präsidentschaft

Heute Nachmittag steht die diesjährige Generalversammlung des Hilfswerk Niederösterreich im Schloss Zeillern am Programm. Genau vor einem Jahr – im Oktober 2025 – übernahm Lukas Brandweiner im Rahmen der Generalversammlung das Amt des Präsidenten. Ein Jahr ist vergangen und der neue Präsident konnte sich bereits ein detailliertes Bild von den Aktivitäten und Projekten des Hilfswerks machen.

Die wichtigsten Aktivitäten auf einen Blick:

Im Jänner 2026 startete das neue ehrenamtliche Angebot „Mach mit. Bleib fit“ . Das Interesse war von Anfang an groß – bereits 50 Trainerinnen und Trainer haben die Ausbildung abgeschlossen und sind in zahlreichen Gruppen aktiv.



. Das Interesse war von Anfang an groß – bereits 50 Trainerinnen und Trainer haben die Ausbildung abgeschlossen und sind in zahlreichen Gruppen aktiv. Mit „Lukas unterwegs“ besuchte Lukas Brandweiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hilfswerk Niederösterreich und lernte die Vielfältigkeit des Angebots – sei es im Bereich Pflege und Betreuung, Kinder, Jugend und Familie oder dem Ehrenamt – kennen.



besuchte Lukas Brandweiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hilfswerk Niederösterreich und lernte die Vielfältigkeit des Angebots – sei es im Bereich Pflege und Betreuung, Kinder, Jugend und Familie oder dem Ehrenamt – kennen. Lukas Brandweiner war auch dabei, als die ersten Vereine in den Beiratssitzungen im Herbst 2026 an ihrem „Daseinszweck und ihrem Extra“ gearbeitet haben. Dabei standen die Ausgangsfragen "Warum braucht es unseren Verein in Zukunft?“ und „Wofür möchten wir zukünftig stehen?“ im Vordergrund. Die rund 55 Vereine des Hilfswerk Niederösterreich möchten so in Zukunft die Bevölkerung mit regionalen Projekten und Angeboten noch besser unterstützten.

Ehrenamtliches Engagement – Großes Interesse in ganz Niederösterreich

Dass das Interesse sich ehrenamtlich zu engagieren groß ist, zeigen auch die Ergebnisse der aktuellen Imagebefragung, die das Hilfswerk Niederösterreich in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Kantar durchgeführt hat. An der Online-Befragung nahmen 400 Personen teil. Sie fand in einem Zeitraum von zwei Wochen statt (Ende September / Anfang Oktober 2026). Die ausgewählte Stichprobe ist repräsentativ für ganz Niederösterreich.

Die Studie besagt, dass 17% der befragten Personen Interesse zeigen sich ehrenamtlich engagieren zu wollen – vor allem bei jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren ist die Bereitschaft groß (28%). Diese sinkt mit zunehmendem Alter – bei Personen ab 55 Jahren liegt das Interesse bei nur noch 10%.

Gefragt wurde auch nach konkreten Betätigungsfeldern:

Während Besuchsdienst bei älteren Menschen sowie Haustierbetreuung für alle Altersgruppen attraktive Betätigungsfelder sind, unterscheiden sich die weiteren Interessensfelder je nach Alter. Für Menschen 55+ sind Fahrten- und Begleitdienste innerhalb der Gemeinde besonders interessant, für Menschen unter 35 Jahre ist es die Unterstützung von Kindern beim Lesen und Aufgabe machen.

„Die Ergebnisse der Imagebefragung 2026 sind natürlich gerade für unser Ehrenamt sehr erfreulich. Sie bestätigen, dass wir mit der Ausweitung unseres Angebots in Richtung Lernen mit Kindern, am richtigen Weg sind“, freut sich Lukas Brandweiner, Präsident des Hilfswerk Niederösterreich.