Das Gedächtnis des Parlaments: Einblicke in die Schätze des Parlamentsarchivs

Wien (PK) -

Im Parlamentsarchiv finden sich viele Schätze. Bis in das Jahr 1861 reicht der Bestand zurück. Darunter: Original-Baupläne von Theophil Hansen, die die Planung des Parlamentsgebäudes eindrücklich dokumentieren. Sie sind über das digitale Suchportal des Parlamentsarchivs nun auch online zu finden. Am 5. November sind ausgewählte Pläne außerdem im Rahmen eines Archivgesprächs in der Parlamentsbibliothek zu sehen.

Baupläne von Parlamentsarchitekt Theophil Hansen unter die Lupe nehmen

Über 900 Originalzeichnungen von Architekt Theophil Hansen befinden sich im Bestand des Parlamentsarchivs. Sie dokumentieren die Planung und den Bau des Reichsratsgebäudes von 1871 bis 1883. Der Planbestand ist vielfältig: Im Archiv vorhanden sind Grundrisse, Schnitte, Bleistiftskizzen und auch kolorierte Prachtpläne in unterschiedlichen Größen - von Zeichnungen im Maßstab 1:500 bis zu Ornamentdetails im Maßstab 1:1. Die Pläne zeugen nicht nur vom hohen künstlerischen Gestaltungsanspruch des Architekten, sondern geben auch Auskunft über die einstige Nutzung des Gebäudes.

So finden sich auch immer wieder schemenhafte Gestalten in den Plänen. Man kann gestikulierende Redner, Stenografen an ihren Pulten, Gestalten in lebhaften Unterhaltungen und Passantinnen und Passanten vor dem Haus erkennen. Über diese Spuren der "Arbeitswelt Parlament" gibt ein Archivgespräch Auskunft. Am 5. November ab 17 Uhr können Besucherinnen und Besucher im Lesesaal der Parlamentsbibliothek die Pläne im Rahmen einer Präsentation unter die Lupe nehmen. Weil die Originale vulnerabel sind, stehen dafür Duplikate zur Verfügung. Interessierte können sich im Webportal des Parlaments anmelden.

Archivalien im digitalen Suchportal einfach finden

Die Hansen-Pläne sind wie zahlreiche andere Archivalien außerdem im Suchportal des Parlamentsarchivs zu finden. Interessierte können hier in den Beständen vom Reichsrat (1861-1918) bis zum Nationalrat (gegenwärtig von 1945-1949 online) suchen. Auch Dokumente aus dem Bundesrat, von Fest- und Gedenksitzungen sowie historische Sitzpläne sind im Suchportal auffindbar. Die Daten werden sukzessive erweitert.

Die Archivalien können über das Portal direkt bestellt und anschließend im Archiv eingesehen werden. In Einzelfällen - etwa bei historischen Sitzplänen und den Hansen-Plänen - sind Digitalisate im Suchportal verfügbar. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Originale aus restauratorischen Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden können. Das Suchportal ist auf der Website des Parlaments aufrufbar: www.parlament.gv.at/recherchieren/archivalien.

Das Parlamentsarchiv entdecken

Die Bestände des Parlamentsarchivs reichen bis ins Gründungsjahr des Parlaments der Habsburgermonarchie 1861 zurück. Hier werden die Dokumente der gesetzgebenden Körperschaften und der Parlamentsverwaltung gelagert - von Gesetzesanträgen über Sitzungsprotokolle bis zu historischen Bauplänen. Damit befindet sich im Parlamentsarchiv eine der bedeutendsten Sammlungen historischer Unterlagen zu den Themenbereichen Parlamentarismus und Demokratie in Mitteleuropa. Auch ungewöhnliche Funde wie Spielkarten, Stoffproben für Dienstkleidung und Fragmente des Glasdachs aus dem Bundesversammlungssaal geben Einblicke in die Geschichte von Parlamentsverwaltung und politischem Betrieb.

Interessierte können Archivalien nach Vereinbarung eines Termins mit dem Archivpersonal unter [email protected] im Lesesaal der Parlamentsbibliothek einsehen. Die Einsichtnahme ist montags von 9 bis 13 Uhr und Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr möglich. Für den Zutritt ins Parlamentsgebäude ist ein gültiger Lichtbildausweis nötig. Weitere Informationen sowie die Benutzungsordnung sind auf der Parlamentswebsite verfügbar. (Schluss) kar

HINWEIS: Fotos der Hansen-Baupläne und weiterer Archivalien finden Sie im Webportal des Parlaments.