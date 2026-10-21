FPÖ – Hafenecker/Darmann: „Droht uns jetzt auch Frankreichs Straßenterror?“

Wien (OTS) -

Angesichts aktueller Medienberichte, wonach Linksextreme in Deutschland bereits einen koordinierten Protesttag in neun Metropolen planen, um die schweren Krawalle, Plünderungen und Brandstiftungen aus Frankreich nachzuahmen, schlugen heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA und FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann Alarm. Dass in deutschen Städten bereits für den 31. Oktober zur „Apokalypse“ und zum Umsturz aufgerufen werde und sogar an Schulen entsprechende Flugblätter verteilt werden sollen, müsse auch für Österreichs Sicherheitsbehörden ein unüberhörbares Warnsignal sein.

„Während in Frankreich und in anderen Ländern Europas längst ganze Stadtbezirke verwüstet werden und die extremistische Feuerwalze nun offenbar gezielt nach Deutschland überschwappen soll, stellt sich eine zentrale Frage: Ist ÖVP-Innenminister Karner überhaupt auf ein derartiges Gewaltbündnis aus Linksextremen und Islamisten vorbereitet, wie wir es in Frankreich gesehen haben?“, fragte Hafenecker. Da auch hierzulande in den sozialen Medien bereits erste diverse Aufrufe kursieren würden – unabhängig davon, ob sich diese im Einzelfall als echt oder als Trittbrettfahrerei herausstellen – dürfe im Innenministerium keinesfalls weitergeschlafen werden. „Eines steht jedenfalls fest: Sollte dieses explosive Gemisch aus importiertem Islamismus und linksextremer Zerstörungswut auch auf Österreichs Straßen explodieren, kann sich in dieser Verlierer-Ampel niemand mehr herausreden und behaupten, er hätte von nichts gewusst oder nicht geahnt, wer dahintersteckt!“, betonte Hafenecker.

Für FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann sei diese drohende Eskalation das direkte Resultat einer jahrelangen politischen Realitätsverweigerung. Er übte scharfe Kritik an den politischen Verantwortlichen: „Diese brandgefährliche Entwicklung ist die direkte Quittung für die Politik aller Willkommensklatscher und Antifa-Freunde, die leider auch direkt in unserer Bundesregierung sitzen! Jahrelang hat man die illegale Masseneinwanderung ungebremst durchgewunken und gleichzeitig den gewaltbereiten Linksextremismus systematisch verharmlost und hofiert. Man hat sehenden Auges zugelassen, dass sich in unseren Städten demokratiefeindliche Gegengesellschaften und linksextreme Netzwerke bilden, die unseren Rechtsstaat abgrundtief verachten.“

Darmann und Hafenecker sehen die Volkspartei als Noch-Kanzler- und Innenministerpartei in der Pflicht, für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung sowie der Polizisten selbst zu sorgen und französische Zustände zu verhindern: „Karner muss sofort aus seinem Tiefschlaf erwachen, die wahren Gefahren von links und aus dem radikalen Islam erkennen und unsere Polizisten bestmöglich unterstützen, anstatt sie bei Einsätzen gegen Linksextreme im Stich zu lassen! Sollten derartige Gewaltexzesse, Plünderungen und Brandanschläge nach französischem Vorbild auch in Österreich stattfinden, dann trägt die ÖVP als Innenministerpartei die volle und alleinige politische Verantwortung für dieses Sicherheitschaos!“