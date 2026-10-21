  • 21.10.2026, 09:46:33
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Hanger: Hafeneckers Gedächtnis endet offenbar am Fuße von Kickls Wanderberg

ÖVP-Fraktionsführer erinnert an Kickls Fernbleiben vom U-Ausschuss wegen einer privaten Bergtour – Nehammer hingegen im Auftrag der Europäischen Investitionsbank in der Ukraine

Wien (OTS) - 

“Herbert Kickl sagte im Mai 2024 seine Teilnahme am Untersuchungsausschuss wegen einer privaten Bergwanderung ab. Karl Nehammer ist heute in seiner Funktion als Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank in der vom Krieg gezeichneten Ukraine unterwegs. Und ausgerechnet Christian Hafenecker will daraus einen Skandal machen? Diese Doppelmoral ist an Absurdität kaum zu überbieten”, reagiert ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger auf die jüngsten Angriffe des FPÖ-Generalsekretärs.

“Während Kickl damals seine Freizeit über die parlamentarische Aufklärung stellte, nimmt Nehammer heute internationale Verantwortung wahr. Dass Hafenecker diesen Unterschied nicht erkennen will, sagt mehr über die FPÖ als über Karl Nehammer”, so Hanger.

Politische Inszenierung auf Kosten der Steuerzahler

“Dieser Untersuchungsausschuss entwickelt sich immer mehr zu einer kostspieligen politischen Inszenierung. Statt neue Erkenntnisse zu liefern, werden auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler längst bekannte Behauptungen wiederholt und Polizeibeamte pauschal unter Verdacht gestellt. Unsere Polizistinnen und Polizisten verdienen Respekt und Rückendeckung statt ständiger öffentlicher Verdächtigungen”, so Hanger.

Hanger abschließend: “Bei Herbert Kickl war die Bergwanderung offenbar wichtiger als die Wahrheitspflicht im Parlament. Bei Karl Nehammer wird eine dienstliche Reise in ein Kriegsgebiet zum Skandal erklärt. Christian Hafenecker sollte sich entscheiden, welche Maßstäbe er anlegt – und diese dann auch bei seinem eigenen Parteichef anwenden.” (Schluss)

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