ÖGGK engagiert sich im Rahmen der EU Screening Week 2026 für Herzgesundheit

Wien (OTS) -

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nr. 1 – in Österreich wie in ganz Europa. Die Europäische Kommission initiierte nicht zuletzt deshalb die vor kurzem zu Ende gegangene „EU Screening Week“ und rückte die Herzgesundheit in den Fokus. In Österreich setzte die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze gemeinsam mit der Cholesterin Allianz – Österreichische Gesellschaft für Lipidologie und MSD Österreich ein Zeichen.

In Österreich versterben 37 Prozent der Frauen und 31 Prozent der Männer aufgrund kardiovaskulärer Ursachen. Ein Großteil der kardiovaskulären Ereignisse wäre durch frühzeitige Erkennung und konsequente Behandlung von Risikofaktoren aber vermeidbar. Trotzdem fließt nur ein kleiner Teil der Gesundheitsausgaben in Prävention.

Um mehr Bewusstsein für Früherkennung zu schaffen, rief die Europäische Union daher die

„EU Screening Week“ aus, und die ÖGGK nahm das zum Anlass, um gemeinsam mit der Cholesterin Allianz – Österreichische Gesellschaft für Lipidologie und MSD Österreich eine Aktion für Herzgesundheit zu starten: In zahlreichen öffentlichen Apotheken konnten zwischen 29. September und 4. Oktober 2026 Interessierte wichtige kardiometabolische Risikofaktoren wie Blutdruck und Cholesterin testen lassen und sich umfassend informieren. Basisfakten und Bewusstsein vermittelten zudem ApoVid-Infoscreens.

Tour des ÖGGK HEALTH MOBIL

Ergänzt wurde die EU Screening Week-Aktion durch eine Tour des ÖGGK HEALTH MOBILs unter dem Motto „Aktiv gegen hohes Cholesterin“. Das fahrende Gesundheitszentrum war unter andrem bei drei großen Veranstaltungen vor Ort und bot die Gelegenheit, praktisch im Vorbeigehen und kostenlos die wichtigsten Cholesterin-Werte überprüfen und sich individuell beraten zu lassen – so etwa am 26. April beim Family Health Day, am 8. Oktober beim Health Makers Festival sowie am 18. Oktober 2026 beim wechselweise Menoday. Die Teilnehmer:innen erhielten ihre Ergebnisse unmittelbar vor Ort und konnten diese mit erfahrenen medizinischen Expert:innen besprechen. Bei auffälligen Werten wurde eine weitere Abklärung bei Haus- oder Fachärzt:innen empfohlen. Diese Tour wurde unterstützt von Amgen, Daiichi Sankyo, Gebro, Lilly, Menarini und Novartis.

Die Ergebnisse der Tests fielen teils ernüchternd aus: Insgesamt wurden bei den Einsätzen über 150 Personen untersucht. Das Durchschnittsalter lag bei 48 Jahren, und fast drei Viertel der Teilnehmer:innen waren Frauen. Männer blieben mit 27 Prozent Anteil deutlich unterrepräsentiert. Als positiv konnte vermerkt werden, dass die LDL-Werte mehrheitlich niedrig waren. Alarmierend war hingegen, dass 20 Prozent der erhobenen Parameter außerhalb der Zielwerte lagen.

„Das zeigt klar, wie wichtig es ist, solche niederschwelligen Screening-Möglichkeiten anzubieten. Jede:r sollte seine eigenen Cholesterinwerte kennen, denn Cholesterin ist ein ‚Stiller Killer‘, und sehr lange Zeit merken die Betroffenen nichts von der fortschreitenden Verschlechterung. Oftmals erst, wenn es (fast) schon zu spät ist“ , betont Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, Präsident der Cholesterin Allianz – Österreichische Gesellschaft für Lipidologie.

Auch sollten – fordert der Experte – die relevanten Laborparameter und insbesondere LDL-Cholesterin als fixer Bestandteil in die Vorsorgeuntersuchung aufgenommen werden, damit erhöhte Cholesterin-Werte und ein gesteigertes Risiko früh erkannt werden sowie bei Bedarf mit Therapien begonnen wird.

„Mit dem ÖGGK HEALTH MOBIL möchten wir Vorsorge direkt zu den Menschen bringen und den Zugang so einfach wie möglich gestalten. Wer seine persönlichen Risikofaktoren kennt, kann frühzeitig reagieren und gemeinsam mit seiner Ärztin oder seinem Arzt die richtigen Maßnahmen setzen“ , sagt Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.

Fotos

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://accelent.fromsmash.com/tHGBhncyuc-dt

Über das ÖGGK Health Mobil

Das ÖGGK Health Mobil ist eine Innovation, die Präventionsmedizin direkt zu den Menschen bringt. Auf einer kompakten, aber äußerst effizienten Fläche von 8 Quadratmetern bietet das ÖGGK HEALTH MOBIL eine Vielzahl von mobilen medizinischen Leistungen an, die darauf ausgerichtet sind, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und das individuelle Gesundheitsmanagement zu optimieren.

Mehr Informationen auch unter https://www.oeggk.at/health-mobil/

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at

Über die Cholesterin Allianz- Österreichische Gesellschaft für Lipidologie

Die Cholesterin Allianz- Österreichische Gesellschaft für Lipidologie ist eine Vereinigung führender österreichischer Expert:innen. Ihre Vision ist es, die gesundheitspolitische und wissenschaftliche Bedeutung von LDL-Cholesterin in den Fokus zu rücken und das Potenzial von Therapieoptionen politisch zu verankern, um Risikopatient:innen mehr gesunde Lebensjahre zu schenken. www.cholesterinallianz.at