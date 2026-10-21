NEOS zu Brennerbasistunnel: Zwei Jahre später, eine Milliarde teurer - volle Transparenz und Aufklärung nötig

Wien (OTS) -

Mit deutlicher Kritik reagiert der Tiroler NEOS-Nationalratsabgeordnete und Verkehrssprecher Dominik Oberhofer auf die neuerliche Verzögerung beim Brennerbasistunnel. Die Fertigstellung soll sich auf 2034 verschieben, die Kosten steigen laut aktuellen Berichten um mehr als eine Milliarde Euro. „Zwei Jahre länger bauen, über eine Milliarde Euro mehr ausgeben – und das wird uns als technische Notwendigkeit erklärt? So einfach dürfen wir es uns nicht machen. Wir reden hier schließlich über Steuergeld und nicht über Spielgeld“, so Oberhofer.



Für den NEOS-Verkehrssprecher steht außer Frage, dass der Brennerbasistunnel ein zentrales Infrastrukturprojekt für Tirol und Europa ist. „Gerade bei einem solchen Milliardenprojekt müssen die Ursachen für Verzögerungen und Kostensteigerungen transparent aufgearbeitet werden. Es kann nicht sein, dass wir uns bei öffentlichen Großprojekten irgendwann daran gewöhnen, dass alles länger dauert und immer teurer wird.“



Oberhofer fordert daher Aufklärung. „Ich erwarte mir eine klare Antwort darauf, warum diese Entwicklung nicht früher absehbar war, welche Alternativen geprüft wurden und welche Maßnahmen jetzt gesetzt werden, damit aus 2034 nicht irgendwann 2036 wird. Der Brennerbasistunnel ist zu wichtig, um bei Kosten und Terminen einfach mit den Schultern zu zucken. Die Österreicherinnen und Österreicher haben ein Recht darauf zu erfahren, warum sie länger warten müssen und warum das Projekt noch einmal so viel teurer wird.“