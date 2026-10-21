Gaspreise explodieren erneut: Biomethan könnte Energieunabhängigkeit und heimische Wertschöpfung bringen

Wien (OTS) -

Parallel zu den Verwerfungen im Stromsystem erleben wir im Gassystem - nach der Krise durch den Krieg in der Ukraine zu Beginn des Jahrzehnts - die nächste schwere Krise, diesmal aufgrund des Kriegs gegen den Iran und der damit einhergehenden Lieferunterbrechungen mit noch nicht vorhersehbaren, langfristigen Auswirkungen. Neben Energieeinsparung wäre der Ausbau der heimischen Produktion von Biomethan das beste Mittel zur Abmilderung der Abhängigkeit von fossilem Gas.

Um dies zu erreichen setzt sich die aktuelle Regierung das Ziel, bis 2030 6,5 Terawattstunden erneuerbare Gase (darunter insbesondere Biomethan) zu beschließen. Durch eine rasche Beschlussfassung des notwendigen rechtlichen Rahmens zur Unterstützung erneuerbarer Gase aus Vergärung und Vergasung organischer Abfälle, Reststoffe der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft sowie Holzabfälle würde nicht nur die Abfall- und Kreislaufwirtschaft optimiert, sondern auch ein wertvoller Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und vor allem zur Versorgungssicherheit und Energieunabhängigkeit geleistet. Die Anspannung des Marktes findet Ausdruck in den extrem gestiegenen Erdgasgroßhandelspreisen mit einer Verdreifachung im Jahr 2026 – und dies bereits vor dem Winter bei mangelnder Gaseinspeicherung.