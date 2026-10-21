Messengerdienste drängen „klassische“ Mobilfunktelefonie und SMS-Versand zusehends ins Abseits

Wien (OTS) -

„Im 1. Quartal 2026 wurden unglaubliche 25,5 Milliarden Chatnachrichten getippt, um knapp 3 Prozent mehr als im 1. Quartal 2025. Im Vergleich dazu geht den SMS zwar schön langsam die Luft aus, sie sind aber gerade im B2C-Bereich nach wie vor unverzichtbar“, informiert Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post und führt aus: „Im 1. Quartal 2026 wurden in Österreich 192 Millionen SMS verschickt, das ist eine große Menge, bedeutet aber im Jahresvergleich erneut einen Rückgang, und zwar um mehr als 10 Prozent. Chatnachrichten legen demgegenüber kontinuierlich zu.“

Ähnlich, wenn auch weniger drastisch, verhält es sich bei der Entwicklung von Gesprächsminuten. Im 1. Quartal 2026 wurden 8,9 Milliarden Minuten über Messengerdienste telefoniert, das ist im Jahresvergleich ein Anstieg um rund 7 Prozent. Auf die „klassische“ Mobiltelefonie entfielen im 1. Quartal 2026 5,8 Milliarden Gesprächsminuten, das ist im Jahresvergleich ein Rückgang von rund 3 Prozent.

HoT erreicht erstmals zweistelligen Marktanteil

Marktführer im Bereich Mobilfunk ist mit 36,2 Prozent A1 Telekom Austria, gefolgt von Magenta mit 24,8 Prozent und Hutchison (Drei) mit 20 Prozent. Ventocom mit der Marke HoT liegt mit einem Marktanteil von 10 Prozent auf dem 4. Platz, Mass Response mit der Marke spusu liegt mit 5,5 Prozent auf Platz 5.

Der RTR Internet Monitor ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/internet-monitor-q12026 veröffentlicht und enthält umfangreiche Marktdaten zu festem und mobilem Breitband, Auswertungen aus dem RTR-Netztest, Analysen von Daten aus der Zentralen Informationsstelle für Breitbandversorgung (ZIB) sowie Daten zu internetbasierten Kommunikationsdiensten.

Der RTR Telekom Monitor ist unter https://www.rtr.at/telekom-monitor-q12026 auf der Website der RTR veröffentlicht und enthält umfangreiche Marktdaten zu Mobilfunk, Breitband, Festnetz, Mietleitungen und Glasfaser.

Die Daten zu den Grafiken beider Publikationen sind im Open Data Bereich auf der Website der RTR abrufbar.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.