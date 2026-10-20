  • 20.10.2026, 16:37:34
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“From Rose May with Heat”

Limited Edition von Rose May Alaba bringt Spice in Österreichs McDonald’s Restaurants

„From Rose May with Heat“ Rose May präsentiert ihre eigene Limited Edition mit drei spicy Saucen – Creamy Sriracha, Hot Firecracker Style und Ultra Spicy Dip.
Brunn am Gebirge (OTS) - 

Jetzt ist es offiziell: Musikerin, Foodie und Mäcci-Fan Rose May Alaba präsentiert mit „From Rose May with Heat“ ihre eigene Limited Edition an drei spicy Saucen – Creamy Sriracha, Hot BBQ Firecracker und Ultra Spicy – in den heimischen McDonald’s Restaurants. Das einzigartige Line-up im glamourösen Design wurde von Rose May Alaba mitentwickelt und überzeugt mit intensiven Geschmackserlebnissen und Heat-Levels, die es in sich haben: scharf, schärfer, am schärfsten. Die drei neuen Saucen sind in allen Restaurants österreichweit erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Drei Dips, drei Hitze-Level und für jeden Geschmack die passende Schärfe: Für einen sanft-scharfen Start eignet sich der Creamy Sriracha Dip – cremig und mit angenehmer Chili-Schärfe weckt er die Geschmacksnerven auf. Der Hot BBQ Firecracker Dip legt mit scharf-rauchiger Chipotle-Chili nach und bringt Feuer in die klassische BBQ-Note. Nur für (wirklich) sehr Mutige wird der sehr scharfe und mit entsprechendem Hinweis versehene Ultra Spicy Dip empfohlen. Perfekt kombiniert werden die Saucen mit dem Klassiker Chicken McNuggets. Oder wer es gerne scharf halten will, findet in der Spicy Promotion, die ebenfalls heute in den McDonald’s Restaurants startet, eine Menge weiterer scharfer Produkt-Highlights .

She’s serving Heat

Spaß am Essen gehört bei der 32-jährigen Künstlerin, die mit ihrem Mix aus Afropop, R&B und Pop als eines der spannendsten Talente der heimischen Musikszene gilt, immer schon dazu: So betreibt ihre Familie mit philippinischen und nigerianischen Wurzeln selbst ein Restaurant. Zuletzt begeisterte die gebürtige Wienerin mit ihrem Mix aus Afropop, R&B und Pop auf ihrem Album „ROZEY“, feierte Erfolge mit der Single „JUMP“ und bringt ihren Big-Energy-Style nun erstmals in eine Limited Edition bei McDonald’s ein. „Rose May liebt Mäcci, wir lieben sie, und gemeinsam haben wir etwas für ihre Fans und unsere Community kreiert, das es so noch nie gab. Mit Confidence, Attitude und einem sicheren Gespür für Geschmack ist sie ein Role Model für alle, die ihren eigenen Weg gehen und wissen, was sie wollen“, so Reka Vass, Head of Marketing bei McDonald's Österreich bei der ersten Ankündigung der Kooperation.

Stay tuned: Heat-Maxxing mit Merch und mehr

Die Dips in der Limited Edition sind als exklusives Dreier-Pack ab heute in allen McDonald’s Restaurants in Österreich erhältlich, solange der Vorrat reicht. Die hotte Zusammenarbeit endet aber nicht im Restaurant: Zu den Dips wird es limitierten Rose May x McDonald's Merch mit Rosen, Flammen und Twinkle-Stars geben. Wer ihn haben will, sollte die McDonald's App und vor allem den Newsletter im Auge behalten.

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