UNICEF Österreich: Allianz für Kinderrechte – Bündnis für gelebte Kinderrechte in Österreich

Wien (OTS) -

Kinderrechte sind das Fundament einer gerechten, zukunftsfähigen Gesellschaft. Im Jahr 1992 hat Österreich die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert. Einige zentrale Kinderrechte wurden außerdem 2011 in die österreichische Verfassung aufgenommen.

In Österreich leben wir in einem der reichsten Länder der Welt. Dennoch erleben viele Kinder, dass ihre Rechte nicht vollständig eingehalten werden. Kinder und Jugendliche selbst fordern mehr Chancengerechtigkeit und Mitsprache. Eltern und Lehrpersonen stehen unter Druck und wünschen sich mehr Unterstützung, um Kinder vor Gewalt zu schützen, über Privatsphäre online aufzuklären oder ein gutes Schulklima zu schaffen.

„ Kinder und Jugendliche brauchen Fürsprecher in der Welt, die sie vor Gewalt und Armut schützen, die ihnen Teilhabe, Förderung und Entwicklung ermöglichen. Denn Kinderrechte sind Menschenrechte ,“ so Doris Schmidauer, First Volunteer und Schirmherrin der Kinderrechte Allianz.

Die Allianz für Kinderrechte setzt bedeutende Impulse für gesellschaftliche Veränderungen in Österreich genau dort, wo für Kinder Beteiligung, Schutz und Wertschätzung selbstverständlich werden sollen und wo über ihr Leben entschieden wird: im Klassenzimmer, Gemeindeamt und Parlament.

„ Die Kinderrechte Allianz setzt sich aktiv dafür ein, dass Kinderrechte in Österreich für jedes Kind verwirklicht werden. Dabei sollen Orte und Plattformen gestärkt und geschaffen werden, an denen Kinderrechte nachhaltig gelebt werden, in Schulen, Gemeinden und Politik ,“ so Christoph Jünger, UNICEF Österreich Geschäftsführer.

Heute wurde diese Allianz genau an einem solchen Ort, der Volksschule GTVS Münnichplatz, einer UNICEF Kinderrechte-Schule, gemeinsam mit Schüler:innen, dem Direktor Dr. Sabri Özmen, Doris Schmidauer und Partnern gelauncht.

Kampagnen & Programme in Österreich

UNICEF Österreich setzt in Österreich Projekte für Kinderrechte langfristig und nachhaltig um und betreibt Kinderrechtearbeit zu aktuellen Themen in Form von Kampagnen wie der aktuellen „Online sicher – für jedes Kind“.

UNICEF Österreich Programme sind Kinderrechteschulen, als Orte der Wertschätzung, Mitgestaltung und Inklusion sowie UNICEF Kinderfreundliche Gemeinden, in denen Kinder und Jugendliche ihre Gemeinde aktiv gestalten und Kinderrechte lokal gelebt werden.

Rund 35 % aller Kinder in Österreich, etwa 600 Tsd., leben bereits in einer Kinderfreundlichen Gemeinde, weil bereits über 400 Gemeinden am UNICEF-Programm „Kinderfreundliche Gemeinde“ teilgenommen haben.

Mehr als 220 Lehrpersonen an Volksschulen wurden in der Pilotphase der Kinderrechteschulen geschult und 2.500 Kinder hat UNICEF Österreich im Jahr 2025 in Volksschulen direkt erreicht.

Durch die kontinuierliche Kinderrechtearbeit mit Politik und Gesellschaft fließen Kinderrechte in Gesetze und Regierungsprogramme ein, um nachhaltige die Menschenrechte für die Jüngsten der Gesellschaft zu verankern.

Zum Erhalt und zum weiteren Ausbau dieser erzielten Erfolge wird die Kinderrechte Allianz dank Partnern beitragen, denn Kinderrechte liegen im Verantwortungsbereich aller.

Starke Partner für Kinderrechte in Österreich

Bank Austria, Drei, IKEA und die Berndorf Privatstiftung sind beispielsweise bereits als Partner Mitglied der Kinderrechte-Allianz. Sie übernehmen damit gesellschaftliche Verantwortung und setzen ein klares Zeichen für Kinderrechte.

Bereits mit einer Spende in Höhe von mindestens 10.000,- Euro können Partner Mitglied der Allianz werden und investieren damit nicht nur in Projekte für Kinderrechte, sondern in die Zukunft und erkennen Kinder als zentrale Stakeholder unserer Gesellschaft an.

Mehr Informationen zur Allianz für Kinderrechte finden sich hier.

Weitere Fotos von der Veranstaltung finden Sie hier.