Winzig/Kircher: „Digitale E-Declaration entlastet Unternehmen“

Straßburg (OTS) -

„Mit der heutigen Abstimmung im Europäischen Parlament setzen wir ein starkes Zeichen für den Abbau von Bürokratie im europäischen Binnenmarkt. Die neue E-Declaration ist ein großer Fortschritt, um Unternehmen das grenzüberschreitende Arbeiten und Entsenden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spürbar zu erleichtern“, sagen Angelika Winzig, ÖVP-Sprecherin für Arbeit und Soziales im Europaparlament, und Sophia Kircher, Binnenmarktsprecherin der ÖVP im Europäischen Parlament, nach der heutigen Abstimmung zur digitalen Entsendeerklärung.

„Bisher bedeutete die Entsendung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für viele unserer Betriebe oft einen bürokratischen Hürdenlauf. Durch die Schaffung einer zentralen öffentlichen Schnittstelle vereinfachen wir diesen Prozess maßgeblich. Die freiwillige Nutzung der Schnittstelle gibt den Mitgliedstaaten vorerst die nötige Flexibilität, aber unser klares Ziel bleibt ein möglichst einheitliches, starkes System im gesamten Binnenmarkt“, erklärt Angelika Winzig.

Besonders wichtig war es, unnötige Mehrbelastungen für die Wirtschaft zu verhindern: „Es ist uns gelungen, eine strikt geschlossene Liste an Datenanforderungen durchzusetzen. Das schafft echte Harmonisierung, garantiert Rechtssicherheit und schiebt nationalem Gold-Plating einen Riegel vor. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass auch Dienstleister aus Drittstaaten die digitale Schnittstelle nutzen können“, betont Sophia Kircher.

Großes Zukunftspotenzial sieht die Europaabgeordnete Winzig in weiteren Synergien: "Ein mögliches Zusammenspiel mit dem künftigen digitalen Sozialversicherungspass ESSPASS wäre der nächste logische Schritt. Eine solche Verknüpfung würde den administrativen Aufwand weiter minimieren, doppelte Dateneingaben abschaffen und schnelle Kontrollen ermöglichen. Wir befürworten diesen Weg aus voller Überzeugung - Digitalisierung und Bürokratieabbau sind der Schlüssel für einen wettbewerbsfähigen Standort Europa“, schließt sie. (Schluss)