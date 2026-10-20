Land überholt Stadt beim Glasfaser-Anschluss – Neue OFAA-Marktstudie 2026 zu Nutzung, Wettbewerb und Open Access in Österreich

Wien (OTS) -

Österreich baut Glasfaser – und nirgends wird sie so stark genutzt wie im ländlichen Raum. Zum zweiten Mal legt die Open Fiber Austria (OFAA) eine wissenschaftlich fundierte Marktstudie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg vor.

Neu in diesem Jahr: Erstmals fließen die Ergebnisse einer österreichweiten Befragung von Internet Service Providern (ISPs) in die Analyse ein. Sie geben Einblick in die Erfahrungen der Anbieter mit Open Access, Wettbewerb und Glasfaserausbau.

Drei Fragen bestimmen die nächste Phase des Glasfasermarkts: Warum wird Glasfaser im ländlichen Raum stärker genutzt als in den Städten? Welche Rolle spielen Open Access und ISPs für Wettbewerb und Nutzung? Und wie sollten Förderungen künftig ausgestaltet sein? Die Studie liefert dazu aktuelle Zahlen und konkrete Empfehlungen für Politik und Branche.

Die zentralen Ergebnisse und ihre Bedeutung für den österreichischen Glasfasermarkt diskutieren Studienautor und Wirtschaftswissenschafter Prof. Dr. Jens Böcker, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, OFAA-Präsident und GF Breitband OÖ DI Martin Wachutka sowie OFAA-Beiratsvorsitzender und GF FiberEins DI Herbert Flatscher. Durch die Pressekonferenz führt DI Dr. Igor Brusic, Breitbandkoordinator des Landes Niederösterreich.

Im Anschluss stehen alle drei Redner für Einzelinterviews zur Verfügung. Fotos des APA-Fotoservice sind unmittelbar danach abrufbar.

Wer nicht nach Wien kommen kann, verfolgt die Pressekonferenz im Livestream unter https://events.streaming.at/ofaa-pressekonferenz-20261104.

Eine Woche später, am 11. November, treffen sich beim Austrian FiberSummit 2026 in Dornbirn rund 500 Experten aus ganz Europa. Eröffnet wird der Summit von Landesrat Marco Tittler. Auf dem Programm stehen unter anderem internationale Erfahrungen aus Irland, der Schweiz und Liechtenstein, ein Breitbandgipfel mit A1, Magenta und Städtebund sowie der Glasfaserausbau in Vorarlberg.

Wir freuen uns, Sie am 4. November zu begrüßen, und bitten um Akkreditierung bis Montag, 02. November 2026, an [email protected].

OFAA-Pressekonferenz 2026

Datum: 04.11.2026, 10:00 Uhr - 04.11.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich