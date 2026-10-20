- 20.10.2026, 13:35:32
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FPÖ - AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenecker
Die aus gesundheitlichen Gründen heute kurzfristig abgesagte Pressekonferenz von FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker wird morgen nachgeholt. Hier die neue Einladung:
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Mittwoch, 21. Oktober 2026 | 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA
Ort: Vor der ÖVP-Parteizentrale (Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)
Thema: „ÖVP: Die Aufklärung steht vor der Tür!"
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
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