FPÖ - AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenecker

Wien (OTS) -

Die aus gesundheitlichen Gründen heute kurzfristig abgesagte Pressekonferenz von FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker wird morgen nachgeholt. Hier die neue Einladung:

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Mittwoch, 21. Oktober 2026 | 10:30 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA

Ort: Vor der ÖVP-Parteizentrale (Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)

Thema: „ÖVP: Die Aufklärung steht vor der Tür!"

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.