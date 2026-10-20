Grüne Wirtschaft Wien: Nach Einbruchsserie braucht es gemeinsame Anstrengungen von Stadt, Bezirk, Wirtschaftskammer und Polizei

Wien (OTS) -

Die jüngste Einbruchsserie im zweiten Wiener Bezirk trifft Unternehmer:innen, die mit viel Zeit, Geld und persönlichem Einsatz ihre Geschäfte führen. Innerhalb einer Woche kam es dort zu zwölf Einbrüchen.

„Wer sein Geschäft jeden Tag aufsperrt, hält damit sein Grätzl am Laufen. Wenn innerhalb weniger Tage mehrere Unternehmen von Einbrüchen betroffen sind, dürfen wir die Geschäftsleute nicht alleine lassen“ , sagt Sonja Franzke, Regionalsprecherin der Grünen Wirtschaft Wien.

Geschäfte vor Ort machen unsere Grätzl lebendig, schaffen Begegnungsräume und beleben Straßen und Plätze. Gerade angesichts der zunehmenden Bedeutung des Online-Handels gilt es, diese wichtige Infrastruktur zu erhalten und zu stärken.

Erste Gespräche und Maßnahmen sind wichtig. Jetzt braucht es gemeinsame Anstrengungen von Stadt, Bezirk, Wirtschaftskammer und Polizei. Denn eine Einbruchsserie ist nicht das Problem einzelner Unternehmer:innen und lässt sich nicht allein mit individuellen Maßnahmen lösen. Die Betriebe brauchen rasche und unkomplizierte Unterstützung, wirksame Prävention und eine gute Abstimmung zwischen den zuständigen Stellen.

Die Grüne Wirtschaft Wien nutzt ihren Handlungsspielraum in der Wirtschaftskammer, um die betroffenen Unternehmer:innen bestmöglich zu unterstützen. Sie bringt ihre Anliegen ein und setzt sich dafür ein, dass konkrete Hilfe bei den Betrieben ankommt.