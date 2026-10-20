  • 20.10.2026, 12:41:03
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SPÖ-Schatz: „Keine Ausreden mehr – Lohntransparenz jetzt!“

SPÖ-Frauensprecherin fordert rasche Umsetzung der EU-Richtlinie: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss endlich Realität werden!“

Wien (OTS) - 

Anlässlich der heutigen Sitzung des Gleichbehandlungsausschusses fordert die SPÖ die rasche Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie. Noch fehlt die Zustimmung von ÖVP und NEOS zum Gesetzesentwurf. Für SPÖ-Frauensprecherin und Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses Sabine Schatz ist klar: Jetzt braucht es entschlossenes Handeln statt weiterer Verzögerungen. „Lohntransparenz ist ein wichtiger Schritt zu mehr Gerechtigkeit. Frauen haben das Recht, für gleiche Arbeit gleich bezahlt zu werden. Wir müssen die Lohnunterschiede sichtbar machen und wirksam dagegen vorgehen“, betont Schatz. ****

Die Umsetzung der Richtlinie ist im Regierungsprogramm vereinbart. Jetzt geht es um die rasche und zügige Umsetzung in Österreich. Auch das Argument der überbordenden Bürokratie lässt Schatz nicht gelten: „Gerade große Unternehmen verfügen vielfach bereits über professionelle Personalstrukturen und entsprechende Daten. Der Bürokratievorwurf geht daher ins Leere. Es kann nicht sein, dass notwendige Maßnahmen für mehr Lohngerechtigkeit mit diesem Argument auf die lange Bank geschoben werden. Faire Bezahlung muss Vorrang haben“, stellt Schatz klar.

„Wer die Gehalts- und Pensionslücke zwischen Frauen und Männern schließen will, muss bei den Löhnen ansetzen. Wir dürfen Frauen mit dieser Ungerechtigkeit nicht länger alleinlassen. Es braucht klare Regeln, mehr Transparenz und konkrete Verbesserungen“, so Schatz. Die EU-Lohntransparenzrichtlinie schafft wichtige Voraussetzungen, um ungerechtfertigte Gehaltsunterschiede aufzudecken und Lohndiskriminierung entgegenzuwirken. Für Schatz ist daher klar: „Wir wollen keine Ausreden und keine weiteren Verzögerungen. Wir wollen faire Löhne. Jetzt muss der Weg für die rasche Umsetzung frei werden, damit gleicher Lohn für gleiche Arbeit endlich Realität wird.“ (Schluss) eg/lw

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