SPÖ-Schieder: EU gibt Fluggastrechten neuen Auftrieb!

Wien (OTS) -

Das Europäische Parlament hat heute grünes Licht für weitere Verbesserungen bei den Fluggastrechten gegeben. Künftig soll es für betroffene Passagier:innen einfacher werden, ihre Ansprüche auf Entschädigung, etwa bei Flugverspätungen oder Ausfällen, geltend zu machen. Die Entscheidung reiht sich damit in eine Reihe von Maßnahmen ein, die auf europäischer Ebene zuletzt beschlossen wurden, um Fluggäste besser zu schützen und für fairere Bedingungen im Flugverkehr zu sorgen. SPÖ-EU-Abgeordneter und Mitglied des Verkehrsausschusses Andreas Schieder begrüßt die Entscheidung: „Europäische Bürgerinnen und Bürger haben bei Flugverspätungen und Ausfällen klare Ansprüche auf Entschädigung. Umso empörender ist es, wenn Fluggesellschaften versuchen, sich mit undurchsichtigen Verfahren und fadenscheinigen Ablehnungen aus ihrer Verantwortung zu stehlen. Schätzungen zufolge schaffen es gerade einmal 38 Prozent der anspruchsberechtigten Fluggäste, ihre Entschädigung tatsächlich durchzusetzen. Das ist ein Armutszeugnis. Denn selbst die stärksten Fluggastrechte der Welt sind wertlos, wenn sie in der Praxis an einem bürokratischen Hindernislauf scheitern. Die Masche ist oft dieselbe. Ein Fluggast fordert seine Entschädigung, die Airline lehnt ab und spekuliert darauf, dass die Betroffenen nach unzähligen E-Mails und Beschwerden irgendwann entnervt das Handtuch werfen. Dieser Zermürbungstaktik schieben wir jetzt einen Riegel vor. Mit den neuen Regeln schaffen wir europaweit klare Anlaufstellen und einfachere Beschwerdeverfahren, damit Menschen ihre Ansprüche auch tatsächlich durchsetzen können. Denn Flugentschädigung sind kein Almosen, um die Passagiere betteln müssen, sondern ein gesetzlich verankertes Recht, das ihnen zusteht.“ ****

Schieder weiter: „Mit dem vor dem Sommer beschlossenen Fluggastrechtepaket und den heute verabschiedeten Verbesserungen machen wir das Fliegen in Europa spürbar fairer. Schluss mit versteckten Handgepäckkosten und undurchsichtigen Zusatzgebühren, bessere Versorgung bei Flugausfällen und einfacherer Zugang zu Entschädigungen. Europäische Fluggäste genießen heute Rechte, die weltweit ihresgleichen suchen. Das ist ein Erfolg, für den wir im Europäischen Parlament als direkte Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger jahrelang hart gekämpft haben. Denn gegenüber milliardenschweren Fluggesellschaften kann ein einzelner Staat nur begrenzt etwas ausrichten. Doch gemeinsam als Europa können wir auch den größten Konzernen klare Grenzen setzen. Genau so wird Europa für die Menschen im Alltag spürbar.“ (Schluss) ff