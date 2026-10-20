ARBÖ: Ferienwechsel für Schülerinnen und Schüler, Bundesheer-Leistungsschau, Tennisstars und Skiweltcup lassen lange Staus erwarten

Wien (OTS) -

Am verlängerten Wochenende rund um den Nationalfeiertag am Montag, 26.10., rechnet der ARBÖ auf Österreichs Straßen mit starkem Reise- und Ausflugsverkehr. Während in Österreich und Baden-Württemberg die Herbstferien beginnen, geht in mehreren deutschen Bundesländern die schulfreie Zeit zu Ende. Zusätzlich sorgen die Bundesheer-Leistungsschau, das „Wiener Sicherheitsfest“ und die „Erste Bank Open“ in Wien sowie der Skiweltcup-Auftakt in Sölden für regionale Verkehrsspitzen.

Für die österreichischen Schülerinnen und Schüler stehen die Herbstferien von 27.10. bis 31.10. bevor. Auch in Baden-Württemberg beginnt am 26.10. die einwöchige Ferienzeit, während für Schülerinnen und Schüler in sieben Deutschen Bundesländern die Herbstferien am kommenden Wochenende enden.

Der ARBÖ rechnet vor allem ab Samstagvormittag mit sehr starkem Urlaubsverkehr in Richtung Süden und in die heimischen Ferienregionen. Der Rückreiseverkehr dürfte in den Gegenrichtungen ebenfalls für Verzögerungen sorgen.

Der ARBÖ erwartet Staus auf folgenden:

Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg

Pyhrnautobahn (A9) vor den Mautstellen, in den Baustellenbereichen sowie vor der Grenze Spielfeld

Tauernautobahn (A10) vor den Tunnel- und Mautbereichen sowie im Großraum Salzburg

Inntalautobahn (A12) vor der Grenze Kufstein und der Anschlussstelle Ötztal

Brennerautobahn (A13) im Bereich der Mautstelle Schönberg und der Baustelle auf der Luegbrücke

Südosttangente (A23) im Großraum Wien

Bundesheer-Leistungsschau und „Wiener Sicherheitsfest“ als Publikumsmagneten für Hunderttausende

Die Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres findet bereits von Samstag, 24.10., bis Montag, 26.10., am Heldenplatz und beim Burgtheater statt. Am Samstag und Sonntag wird jeweils von 11 bis 16 Uhr ein kompaktes Programm geboten. Am Nationalfeiertag läuft die Leistungsschau von 9 bis 17 Uhr. Zu den Höhepunkten zählen der angekündigte Überflug kurz vor 11 Uhr, die anschließende Großangelobung sowie Vorführungen mit Panzern, Militärhunden und Fallschirmspringern. Am Montag ist nach dem Hubschrauberabflug um 16 Uhr auch die Ausfahrt einer Panzerkolonne vorgesehen.

Am Rathausplatz lädt das „Wiener Sicherheitsfest“ am Sonntag und Montag jeweils von 9 bis 16 Uhr zum Besuch ein. Mehr als 40 Organisationen informieren über ihre Arbeit. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorführungen mit Polizei- und Rettungshunden, Einsatzfahrzeuge, ein Notarzthubschrauber und Mitmachstationen. Anlässlich des 340-jährigen Bestehens der Wiener Berufsfeuerwehr werden auch historische Fahrzeuge gezeigt. Dafür hat die Stadt Wien eine Sperre auf der Ringstraße angekündigt.

Der ARBÖ rechnet rund um die Veranstaltungsflächen mit hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern, Verzögerungen und einem eingeschränkten Parkplatzangebot. Betroffen sind die Ringstraße, die Zweierlinie und die Zufahrten zur Innenstadt. Wer die Veranstaltungen besucht, sollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Für den Heldenplatz bietet sich die Station Volkstheater mit den U-Bahn-Linien U2 und U3 an, für den Rathausplatz vor allem die U2-Stationen Rathaus und Schottentor.

Im Umfeld der Schauplätze ist erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich. Besucherinnen und Besucher wechseln zwischen den Veranstaltungsflächen und können dabei Fahrbahnen unachtsam queren. Der ARBÖ empfiehlt, langsam und bremsbereit zu fahren sowie Absperrungen und Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten.

„Erste Bank Open“ bringen Stars in und Staus rund um die Wiener Stadthalle

Die „Erste Bank Open“ finden von Samstag, 24.10., bis Sonntag, 01.11., statt. Zum angekündigten Teilnehmerfeld zählen unter anderem Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alex de Minaur und Grigor Dimitrov. Gespielt wird in der Wiener Stadthalle und in der Marx Halle.

In der Stadthalle beginnt die Qualifikation am Samstag um 12 Uhr und wird am Sonntag ab 13 Uhr fortgesetzt. Anschließend lädt Dominic Thiem zum „Super Fan Day“. Am Montag startet der Hauptbewerb ab 13:30 Uhr, begleitet vom „spark7 Next Gen Day“ mit Aktionen für den Tennisnachwuchs. Am Dienstag stehen ebenfalls ab 13:30 Uhr Erstrundenpartien auf dem Programm. Für diesen Tag ist auch der erste Auftritt von Carlos Alcaraz angekündigt.

Vor Veranstaltungsbeginn und nach dem Ende sind laut ARBÖ Verzögerungen auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße, der Gablenzgasse und bei den Garagenzufahrten wahrscheinlich. Für die öffentliche Anreise empfehlen sich die U-Bahn-Linie U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 sowie die Buslinie 48A.

Skiweltcup-Auftakt erhöht Staugefahr im Ötztal

Ein weiterer Verkehrsschwerpunkt liegt am Wochenende in Tirol: In Sölden beginnt die alpine Skiweltcup-Saison mit dem Riesentorlauf der Damen am Samstag und jenem der Herren am Sonntag. Die Durchgänge am Rettenbachgletscher sind an beiden Tagen für 10 und 13 Uhr angesetzt.

Durch die Überschneidung mit dem Ferienreiseverkehr erwartet der ARBÖ Verzögerungen auf der Inntalautobahn (A12) vor der Anschlussstelle Ötztal, auf der Ötztalstraße (B186) und im Ortsgebiet von Sölden. Nach den Rennen ist mit Staus bei der Abreise zu rechnen. Mit einem gültigen Weltcup-Ticket können Gäste am Samstag und Sonntag den Linienbus 320 ab Ötztal-Bahnhof sowie die Weltcup-Shuttlebusse zum Rettenbachgletscher kostenlos nutzen.

„Wer am verlängerten Wochenende unterwegs ist, sollte ausreichend Zeitreserven einplanen und sich vor der Abfahrt über die Verkehrslage informieren. Für Veranstaltungsbesuche empfehlen wir öffentliche Verkehrsmittel. Bei der Rückreise am Montag gilt: Je schöner das Wetter, desto später werden viele Ausflüglerinnen und Ausflügler nach Hause fahren“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Aktuelle Verkehrsinformationen gibt es unter der ARBÖ-Hotline 050/123-123, auf www.arboe.at und im ORF-Teletext auf Seite 431.