Hammer/Grüne: Blaue Pseudo-Patrioten wollen unser Land wieder an Putin ausliefern

Wien (OTS) -

„Es war eh ein offenes Geheimnis und jetzt plaudern sie es auch ganz unverhohlen aus: Die blauen Pseudo-Patrioten wollen unser Land wieder an die Leine ihres Herrchens Putin legen und Gas von ihrem Freund und Unterstützer kaufen. Es ist ihnen egal, wenn die Bomben und Raketen, die auf Kiew fallen, mit Geld aus Österreich bezahlt werden“, sagt Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen, zum Vorschlag der FPÖ, Österreich soll wieder Gas aus Russland beziehen.

„Das ist natürlich der genau falsche Weg. Wer wirklich das Beste für unser Land und seine Menschen will, kämpft für leistbaren und sauberen Strom aus Österreich statt für Putin-Gas. Denn die Abhängigkeit von teurem, dreckigem Öl und Gas kostet uns jährlich Milliarden und macht uns erpressbar. Das spüren die Menschen jeden Monat auf der Energierechnung", sagt Hammer.

„Wenn die FPÖ ein ehrliches Interesse an einer verlässlichen und leistbaren Energieversorgung hat, sollte sie aufhören, gegen jedes einzelne Windrad zu kämpfen. Die FPÖ verbreitet bewusst Unwahrheiten und Verschwörungsnarrative über die Windenergie und torpediert somit eine saubere, verlässliche und bezahlbare Energiezukunft aus der Heimat“, sagt Hammer.

„Lassen wir uns nicht von den Märchen über das angeblich so günstige und verlässliche russische Gas und die fossilen Lügen über Erneuerbare blenden. Es ist höchste Zeit den Energiewende-Turbo anzuwerfen. Das heißt: Windenergie in jedem Bundesland, PV auf allen Dächern und massiver Ausbau der Speicher“, sagt Hammer abschließend.