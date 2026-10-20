Die OCG lädt ein: NISG 2026 – Umsetzung für Betroffene

Wien (OTS) -

Einladung NISG 2026 Informationsveranstaltung

Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) lädt vom NISG 2026 betroffene wesentliche und wichtige Einrichtungen zur Informationsveranstaltung ein.

Wann: 18. November 2026, ab 16:00 Uhr

Wo: Österreichische Computer Gesellschaft, Wollzeile 1, 1010 Wien

Anmeldung

Panel

Am Panel stehen Ihnen ein Vertreter des Bundesamts für Cybersicherheit (BCS), Andrea Kolberger als erfahrene Auditorin und NIS-Prüferin, Pia Hoschek als Vertreter eines betroffenen Unternehmens (Wiener Netze) sowie Vertreter der OCG als Unabhängige Stelle (USte) lt. NIS-Gesetzt Rede und Antwort.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Fragen zur Betroffenheit und Registrierung sowie zur Rolle einer ISO/IEC 27001 Zertifizierung zu stellen.

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zur Vernetzung und persönlichen Gesprächen.

NISG 2026 – jetzt Maßnahmen ergreifen

Das NISG 2026 - Bundesgesetz zur Gewährleistung eines hohen Cybersicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen - gilt seit 1. Oktober 2026. Als eines der ca. 4000 betroffenen Unternehmen und Einrichtungen müssen Sie sich bis zum Jahresende registrieren, Risikomanagementmaßnahmen ergreifen und haben bereits jetzt eine Meldepflicht bei Sicherheitsvorfällen. Generell sind alle NIS-1-Betroffenen auch von der NIS-2 betroffen.

Neben der Ausweitung der Anzahl der betroffenen Einrichtungen bilden die Haftung und Schulungsverpflichtung des Topmanagements und die stark gestiegenen Höchststrafen für die Einrichtungen einen geeigneten Hebel, um der neuen Richtlinie zu einer schnellen und angemessenen Umsetzung zu verhelfen.

Eine aufrechte ISO/IEC 27000 Zertifizierung weist die Compliance operativer und organisatorischer Maßnahmen nach.

Die OCG ist seit 2013 Zertifizierungsstelle für ISO/IEC 27001 und seit 2020 Prüfstelle nach dem NISG (seit 1. Okt. 2026 unabhängige Stelle, davor Qualifizierte Stelle). Mit erfahrenen Auditor*innen bietet die OCG auch GAP-Analysen NIS-2 und Kombiaudits an.