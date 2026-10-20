Saisonstart: Vom Kampf ums Personal zum Wir-Gefühl per Mitarbeiter-App

Raaba-Grambach (OTS) -

Mit dem Start der Wintersaison rückt die Mitarbeitersuche in vielen Tourismusbetrieben in den Fokus. Doch mit der Besetzung offener Stellen ist es nicht getan: Neue Kolleginnen und Kollegen wollen eingebunden, verteilte Teams informiert und Saisonkräfte auch über ihren Einsatz hinaus mit dem Betrieb verbunden bleiben. Führende Bergbahnen, Hotels und Freizeitbetriebe setzen dafür auf eine Mitarbeiter-App.

Gasteiner Bergbahnen: Verbindung über die Saison hinaus

Bei den Gasteiner Bergbahnen beginnt die digitale Einbindung schon vor dem ersten Arbeitstag: Neue Teammitglieder erhalten vor Dienstantritt Zugang zur GBB Team App von LOLYO und werden mit einem Begrüßungsbeitrag vorgestellt. Auch bei der Mitarbeitersuche hilft die App. Beschäftigte können Stellenangebote an Freunde und Bekannte weiterleiten und erhalten für erfolgreiche Empfehlungen eine Prämie.

Der Kontakt endet nicht mit dem letzten Arbeitstag der Saison. Saisonmitarbeitende behalten ganzjährig Zugang zur App, erhalten außerhalb ihres Einsatzes aber keine Push-Nachrichten. „So bleiben wir präsent, ohne zu stören. Viele kommen im nächsten Winter zurück – das spricht für sich“, berichtet Vorstand Benjamin Rogl.

Snow Space Salzburg: Wiedersehen in der nächsten Saison

Die langfristige Bindung von Saisonmitarbeitenden hat bei Snow Space Salzburg einen hohen Stellenwert. Seit 2019 unterstützt die LOLYO Mitarbeiter-App die interne Kommunikation und den Austausch mit dem Team. Mit Erfolg: Rund 85 Prozent der Saisonkräfte kehren in der folgenden Saison zurück, berichtet Maria Unterrainer, Vorstandsassistentin und Projektleiterin.

Auch bei der Personalgewinnung setzt Snow Space Salzburg auf die aktive Einbindung der Mitarbeitenden. Über Empfehlungen aus dem eigenen Team konnten bereits 15 Stammmitarbeitende und 13 Saisonkräfte gewonnen werden. Verschiedene Kommunikationsmaßnahmen und Mitarbeiteraktionen unterstützen dabei die Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen für die kommende Wintersaison.

JUFA Hotels: Sprachbarrieren überwinden und Mitarbeitende verbinden

In der Hotellerie treffen verteilte Standorte auf internationale Teams. Die JUFA Hotels setzen deshalb auf die LOLYO Mitarbeiter-App, die relevante Informationen mobil verfügbar macht und Inhalte per Knopfdruck übersetzt. Zusätzlich nutzen die JUFA Hotels die App für ihr Mitarbeiter-Bonussystem – ein besonderes Angebot, das in dieser Form nur wenige Unternehmen bieten. „Die App hilft uns Sprachbarrieren zu überwinden und als Team ohne Grenzen zusammenzuarbeiten“, sagt Gerhard Wendl, Vorstand der JUFA Hotels.

Familypark: Persönlicher Kontakt im Saisonbetrieb

Wie wichtig ein gemeinsamer Kommunikationskanal für saisonal wechselnde Teams ist, zeigt auch der Familypark. Die Mitarbeiter-App von Österreichs größtem Freizeitpark erreicht Mitarbeitende ohne festen Computerarbeitsplatz, vereinfacht die Weitergabe von Informationen und ermöglicht das digitale Einreichen von Krankmeldungen und Urlaubsanträgen. Auch persönliche Wertschätzung hat ihren Platz: „Kleine Gesten, wie automatisierte Geburtstagsgrüße, zeigen unseren Mitarbeitenden, dass sie wertgeschätzt werden“, erklärt Personalleiterin Silvia Beck.

KI hilft, wenn Mitarbeitende Fragen haben

Mit jedem Saisonstart entsteht auch Informationsbedarf: Neue Mitarbeitende müssen Abläufe kennenlernen und sich im Betrieb zurechtfinden. Neben dem Austausch im Team kann dabei KI unterstützen. In Mitarbeiter-Apps hilft sie, vorhandenes Unternehmenswissen leichter zugänglich zu machen. Ein Beispiel ist die KI-Assistentin Aisha von LOLYO: Sie beantwortet Fragen auf Basis der freigegebenen Inhalte und berücksichtigt die jeweiligen Zugriffsrechte. So finden Mitarbeitende Informationen, ohne lange danach suchen zu müssen.

Zahlreiche Tourismusbetriebe setzen auf LOLYO

Neben den Gasteiner Bergbahnen, Snow Space Salzburg Bergbahnen AG, JUFA Hotels und Familypark nutzen unter anderem auch die Dorfgasteiner Bergbahnen, AREA 47, die Eurothermen, die St. Martins Therme und viele mehr die LOLYO Mitarbeiter-App.

Mehr dazu: https://www.lolyo.at/mitarbeiter-app-tourismus-freizeitbetriebe/

Bildmaterial zum Downloaden finden Sie hier.

Über LOLYO

LOLYO ist die erste Mitarbeiter-App mit KI-Power, die gezielt zum Mitmachen motiviert und mit dem MITMACH-Booster für rekordverdächtige Beteiligung sorgt. Entwickelt in Graz, Österreich, bietet das smarte Social Intranet alle Funktionen, die moderne interne Kommunikation braucht: Mitarbeitende lassen sich in Echtzeit erreichen, Inhalte standortübergreifend teilen, Onboarding-Prozesse beschleunigen und Stimmungen im Team aktiv einholen. So entsteht digitale Nähe, die echtes Wir-Gefühl schafft und den Teamzusammenhalt nachhaltig stärkt.

Mehr Informationen zur LOLYO Mitarbeiter-App: www.lolyo.app