WKÖ-AFRICA DAY: Potenzial für Österreichs Exportwirtschaft stärker nutzen

Wien (OTS) -

Afrika gewinnt als Wachstumsregion und geopolitischer Partner an Bedeutung. Beim neunten AFRICA DAY in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) standen deshalb konkrete Geschäftschancen, Projekte und Partnerschaften für österreichische Unternehmen im Mittelpunkt. Etwa 900 Teilnehmer:innen aus Österreich und rund 30 afrikanischen Staaten nutzten die Veranstaltung zum Austausch und zur Vernetzung.

„Afrika ist für Österreich ein Chancenkontinent, denn viele seiner Volkswirtschaften zählen zu den am schnellsten wachsenden der Welt. Unsere Betriebe bringen genau das Know-how mit, das diese Länder für ihr Wachstum brauchen. Mit der Afrikastrategie der Bundesregierung setzen wir deshalb auf Partnerschaften, von denen beide Seiten profitieren: Investitionen und Arbeitsplätze in Afrika, neue Aufträge für Unternehmen in Österreich. Damit das gelingt, arbeiten unsere Botschaften eng mit der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA zusammen“, so Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

„Zahlreiche österreichische Unternehmen sind in Afrika bereits erfolgreich und zeigen, was mit Qualität, Innovation und verlässlichen Partnerschaften möglich ist. Auch für kleinere und mittlere Betriebe bieten sich Chancen, etwa in der Umwelt- und Wassertechnik, der Agrartechnik und im Gesundheitssektor sowie mit maßgeschneiderten Lösungen für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Der Markteinstieg ist gerade für KMU oft herausfordernd. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA unterstützen sie deshalb mit Marktkenntnis und Kontakten vor Ort, um aus diesen Chancen konkrete Geschäfte zu machen“, betonte WKÖ-Vizepräsidentin Carmen Goby.

Das Potenzial für Österreichs Exportwirtschaft ist beträchtlich: 2025 stiegen die heimischen Warenausfuhren nach Afrika um 7,4 Prozent auf 2,32 Milliarden Euro, in den ersten sieben Monaten 2026 legten sie um 5,2 Prozent zu. Rund 250 österreichische Unternehmen sind mit etwa 350 Niederlassungen auf dem Kontinent vertreten. Dennoch entfallen derzeit nur rund 1,2 Prozent des österreichischen Außenhandels auf Afrika. Laut International Trade Centre (ITC) könnten heimische Unternehmen ihre Exporte um zusätzlich rund zwei Milliarden Euro steigern. Besonders hoch ist das Exportpotenzial in Südafrika mit rund 360 Mio. Euro, Ägypten (300 Mio. Euro), Marokko (200 Mio. Euro) und Algerien (160 Mio. Euro).

Besonders gute Chancen sieht die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ dort, wo österreichisches Know-how auf den steigenden Bedarf afrikanischer Märkte trifft: bei Industrialisierung und Nearshoring, im Maschinen- und Anlagenbau, bei Infrastruktur und Verkehr, Energie und grünem Wasserstoff sowie durch den wachsenden Bedarf in den Städten.

Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA unterstützt die wirtschaftliche Umsetzung der Afrikastrategie der Bundesregierung mit ihrer Regionalstrategie Afrika 2027–2030. Ein Schwerpunkt liegt darauf, österreichische Unternehmen stärker an konkrete Großprojekte und internationale Ausschreibungen heranzuführen. Beispiele sind etwa der SoutH2 Corridor sowie Verkehrs- und Eisenbahnprojekte oder die Infrastruktur für die Fußball-WM 2030 in Marokko.

AFRICA DAY bringt Unternehmen zusammen

Beim AFRICA DAY diskutierten internationale Expert:innen und Unternehmer:innen über Afrikas Rolle in der Weltwirtschaft, Industrialisierung und lokale Wertschöpfung sowie Infrastruktur und Energie. Die WKÖ-Wirtschaftsdelegierten der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA brachten ihre Erfahrungen direkt aus den Märkten ein. Mit Standorten in Kairo, Algier, Casablanca, Lagos, Johannesburg und Nairobi ist die WKÖ direkt in wichtigen Regionen Afrikas vertreten. Persönliche Beratungsgespräche und B2B-Termine boten österreichischen und afrikanischen Unternehmen die Möglichkeit, konkrete Geschäftskontakte zu knüpfen. (PWK556/ST)

Fotos vom AFRICA DAY 2026 stehen hier zum Download zur Verfügung: https://www.flickr.com/photos/aussenwirtschaftaustria/albums/72177720336233855/

Auf der Plattform „Global Insights“ (www.wko.at/aussenwirtschaft/global-insights) bietet die WKÖ zudem kompakte Analysen, anschauliche Grafiken und Kennzahlen zu geopolitischen Trends, konjunkturellen Entwicklungen und der Außenwirtschaft. Eine aktuelle Analyse zu Afrika finden Sie hier: https://www.wko.at/aussenwirtschaft/global-insights-afrika