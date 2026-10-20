40 Jahre Jugend Innovativ: Start für kreativste und innovativste Köpfe bei smartestem Schulwettbewerb Österreichs

Wien (OTS) -

Seit dem Start im Schuljahr 1987/88 haben rund 12.300 Projektteams bundesweit mit über 60.000 Schüler*innen und Lehrlingen an Jugend Innovativ teilgenommen. Engagierte Lehrende aus ganz Österreich haben den Wettbewerb in diesen vier Jahrzehnten begleitet und jungen Talenten ermöglicht, ihre innovativen Ideen zu entwickeln, zu testen und später erfolgreich umzusetzen.

Seit vier Jahrzehnten bringt Jugend Innovativ kreative Ideen und zukunftsweisende Lösungen vor den Vorhang. Nun startet Österreichs smartester Schulwettbewerb in seine 40. Runde: Ab sofort sind Schüler*innen, Lehrlinge sowie junge Menschen im ersten Berufsjahr im Alter von 15 bis 20 Jahren eingeladen, ihre Projekte einzureichen und die Zukunft mit ihren Ideen aktiv mitzugestalten. Die Projektanmeldung ist bis 30. November 2026 über das Jugend Innovativ-Portal möglich.

Gesucht werden innovative Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in den sechs Kategorien Design & Creation, Engineering, Entrepreneurship, ICT & Digital, Science sowie Sustainability. Die Kategorien wurden für die Jubiläumsrunde weiterentwickelt, mit neuen Schwerpunkten versehen und durch zusätzliche Leitfragen noch klarer profiliert. Damit erhalten die Projektteams eine bessere Orientierung bei der Zuordnung und Ausarbeitung ihrer Ideen.

„Mit unserer Industriestrategie und KMU-Paket haben wir ein klares Ziel: Österreich soll bis 2035 wieder unter die Top 10 Wirtschaftsnationen kommen. Für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort und erfolgreiche Betriebe braucht es nicht nur gute Rahmenbedingungen, sondern vor allem kluge Köpfe, Mut und Erfindergeist. Genau das fördert Jugend Innovativ seit 40 Jahren. Denn die Ideen von heute sind die Wertschöpfung und Arbeitsplätze von morgen“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Ich möchte ‚Jugend Innovativ‘ zu 40 Jahren gelebte Innovationsbildung an Österreichs Schulen gratulieren. Generationen von Schülerinnen und Schülern haben mit großartigen Projekten gezeigt, welche Kreativität, welches Wissen und welcher Gestaltungswille in jungen Menschen stecken. Hinter diesen Erfolgen stehen auch engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die junge Talente fördern, sie ermutigen und ihnen den notwendigen Freiraum geben, eigene Ideen zu verwirklichen. Dieses Engagement ist von unschätzbarem Wert für unsere Schülerinnen und Schüler und für die Zukunft unseres Landes“, so Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung.

„Wie bewegen wir uns morgen, wie gestalten wir eine moderne Infrastruktur und welche Technologien brauchen wir für eine lebenswerte Zukunft? Die Schülerinnen und Schüler bei Jugend Innovativ setzen sich mit genau solchen Zukunftsfragen auseinander und entwickeln daraus beeindruckende Projekte und konkrete Lösungen. Dass Jugend Innovativ jungen Menschen dafür bereits seit vier Jahrzehnten eine Bühne bietet, ist eine besondere Erfolgsgeschichte zu der ich ganz besonders gratulieren möchte. Diesen Forschergeist, die technische Neugier und den Mut, neue Wege zu gehen, wollen wir weiter stärken“, so Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur.

Veranstaltet und organisiert wird Jugend Innovativ im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET), des Bundesministeriums für Bildung (BMB) sowie des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) durch die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws).

„Was Jugend Innovativ seit 40 Jahren besonders macht, sind die Menschen: Schülerinnen und Schüler, die mit Mut, Kreativität und Begeisterung an ihren Ideen arbeiten, Lehrkräfte, die sie fördern und auf ihrem Weg begleiten, und ein aws Jugend Innovativ Team, das mit viel Herzblut dafür sorgt, dass diese Ideen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Ihnen allen gilt unser großer Dank. Als aws sind wir stolz darauf, Jugend Innovativ begleiten zu dürfen und jungen Menschen eine Bühne für ihre Ideen zu geben. Denn sie zeigen uns immer wieder aufs Neue, wie viel Zukunft, Kreativität und Innovationsgeist in Österreichs Jugend steckt“, so die aws Geschäftsführung Gerfried Brunner und Bernhard Sagmeister.

Von der Projektidee bis ins Halbfinale

Willkommen sind sowohl Einzel- als auch Team- bzw. Klassenprojekte. Größere Projektteams sollen möglichst vielfältig zusammengesetzt sein, beispielsweise hinsichtlich Alter und Geschlechterverteilung oder durch Kooperationen zwischen unterschiedlichen Schulen und Institutionen. Grundsätzlich müssen die Projekte im laufenden Schuljahr entwickelt und ausgearbeitet werden. Für Lehrlinge sowie aktuelle oder ehemalige Berufsschüler*innen gilt weiterhin eine Sonderregelung: Sie können ihre Projekte auch im darauffolgenden Schuljahr beziehungsweise im ersten Berufsjahr einreichen.

Die Registrierung, Projektanmeldung und Einbindung weiterer Teammitglieder erfolgen digital über das Jugend Innovativ-Portal: https://machmit.jugendinnovativ.at

Nach der Anmeldung wird jede Einreichung einem Formal-Check unterzogen. Die Projektteams erhalten bis spätestens 10. Dezember 2026 eine Teilnahmebestätigung. Für die weitere Bewertung ist anschließend bis 30. Jänner 2027 ein Projektbericht entsprechend dem jeweiligen „Leitfaden Projektbericht“ im Jugend Innovativ-Portal hochzuladen. Mit der fristgerechten Abgabe des Projektberichts steht das Projekt im Halbfinale und wird von einer Fachjury bewertet.

Kategorie-Patenschaft für Sustainability

Auch in der 40. Runde übernimmt die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative die Patenschaft für die Kategorie Sustainability und unterstützt damit innovative Projekte junger Menschen im Bereich Nachhaltigkeit. Die Initiative engagiert sich gezielt für die Entwicklung zukunftsorientierter Lösungen und unterstreicht die Relevanz von Nachhaltigkeit als zentralem Innovationsfeld.

Jubiläums-Bundesfinale 2027

Den Höhepunkt der Jubiläumsrunde bildet auch heuer wieder das dreitägige 40. Bundesfinale mit Award Show im Zeitraum von 31. Mai bis 03. Juni 2027. Dort präsentieren die 30 besten Projektteams aus 2026/2027 ihre Innovationen, stellen sich den Interviews der Fachjurys und zeigen ihre Projekte beim Open Day einem breiten Publikum. Im Rahmen der feierlichen Award Show werden schließlich die besten und innovativsten Projekte ausgezeichnet.

Neben attraktiven Preisgeldern von über 45.000 Euro und dem mit 1.000 Euro dotierten Publikumspreis eröffnet Jugend Innovativ nominierten Preisträger*innen die Möglichkeit, Österreich bei internationalen Wettbewerben, Messen und Studienreisen zu vertreten. Dazu zählt u.a. auch der EU Contest for Young Scientists (EUCYS), bei dem in diesem Jahr die österreichische Delegation in Kiel den zweiten Preis sowie einen Sonderpreis gewinnen konnte und damit auf europäischer Bühne die hohe Qualität, der im Rahmen von Jugend Innovativ geförderten Projekte, bestätigt.

Projekt-Bonus für nachhaltige Weiterentwicklung

Parallel zur Projektanmeldung können Teams bis 30. November 2026 ein Konzept für den Projekt-Bonus, den sogenannten Eco-Bonus, einreichen. Gefragt sind Zukunftsszenarien, die zeigen, wie das eigene Projekt nachhaltig weiterentwickelt werden kann. Die besten Konzepte werden mit jeweils 300 Euro unterstützt, die noch direkt in die Weiterentwicklung der laufenden Projekte investiert werden können.

Verantwortungsvoller Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Die aktuellen Teilnahmebedingungen schärfen auch die Anforderungen an die Eigenleistung der Projektteams und den verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz. Die Verwendung KI-basierter Programme bei der Erstellung schriftlicher Dokumentationen muss offengelegt werden. Nicht zugelassen sind reine KI-generierte Projekte.

Die wichtigsten Termine im Überblick

01. Oktober bis 30. November 2026: Registrierung und Projektanmeldung

Registrierung und Projektanmeldung 30. November 2026: Einreichfrist für den Projekt-Bonus

Einreichfrist für den Projekt-Bonus ab Mitte Oktober 2026: Informationsvideo und Informations-Slides zur Teilnahme

Informationsvideo und Informations-Slides zur Teilnahme bis 10. Dezember 2026: Formal-Check und Teilnahmebestätigung

Formal-Check und Teilnahmebestätigung 30. Jänner 2027: Abgabe des Projektberichts

Abgabe des Projektberichts bis 30. März 2027: Jurybewertungen und Bekanntgabe der Wettbewerbsergebnisse

Jurybewertungen und Bekanntgabe der Wettbewerbsergebnisse Ende April 2027: Mitteilung zum Projekt-Bonus

Mitteilung zum Projekt-Bonus Zeitraum 31. Mai bis 03. Juni 2027: Dreitägiges Bundes-Finale und Award Show; der genaue Termin wird zeitgerecht bekannt gegeben

Projektanmeldung: https://machmit.jugendinnovativ.at/

Informationen zum Wettbewerb: https://www.jugendinnovativ.at/

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ wird im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET), des Bundesministeriums für Bildung (BMB) sowie des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) abgewickelt und von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (Kategorie-Patin Sustainability) unterstützt. Bisher haben über 12.300 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen. Der Wettbewerb wird laufend von Workshop-Angeboten sowie Qualifizierungsmaßnahmen (wie Beratungen zum Innovationsschutz, etc.) für Schüler*innen und Lehrer*innen erfolgreich begleitet. Weitere Informationen auf https://www.jugendinnovativ.at/