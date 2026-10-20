Vom Wienerwald in den Ehrenhof: Schönbrunns Weihnachtsbaum ist angekommen

Purkersdorf/Wien (OTS) -

Der erste sichtbare Vorbote der kommenden Weihnachtssaison in Schönbrunn ist da: Eine rund 80 Jahre alte und 22 Meter hohe Fichte aus dem Wienerwald wurde gestern geerntet und heute Morgen im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn aufgestellt. Dort bildet sie in den kommenden Wochen den festlichen Mittelpunkt des Weihnachtsmarkts Schloss Schönbrunn, der am 6. November 2026 seine Tore öffnet.

In diesem Jahr hatte der Schönbrunner Weihnachtsbaum eine kurze Anreise: Nur knapp 20 Kilometer legte die heurige Fichte von ihrem Herkunftsort im Wienerwald bis zum Ehrenhof von Schloss Schönbrunn zurück. Bereits im Sommer hatten die Förster der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) in ihren Revieren nach einem passenden Weihnachtsbaum Ausschau gehalten. Fündig wurden sie im Bundesforste-Revier Breitenfurt nahe Pressbaum, wo eine rund 80 Jahre alte, besonders schön und gleichmäßig gewachsene Fichte ausgewählt wurde. Am 19. Oktober wurde der Baum von den Forstexpert*innen fachgerecht geerntet und für den Transport vorbereitet. In den frühen Morgenstunden des 20. Oktober erreichte die Fichte ihr Ziel und wurde vor der historischen Schlosskulisse aufgestellt.

Ein Stück Wienerwald für den imperialen Weihnachtsmarkt

Die Fichte wird ein Blickfang des Weihnachtsmarkts in Schönbrunn und das Bild des Ehrenhofs prägen. Rund 80 Jahre lang ist sie im niederösterreichischen Wienerwald gewachsen, nun erhält sie vor Schloss Schönbrunn einen ganz besonderen Platz. Damit rückt auch die Region rund um Pressbaum in den Mittelpunkt und bringt ein Stück Niederösterreich in die Hauptstadt.

„Der Wienerwald ist ein typisches Laubwaldgebiet. Eine so stattliche, gleichmäßig gewachsene Fichte ist hier ein ganz besonderer Fund. Umso mehr freut es uns, dass der heurige Weihnachtsbaum für Schloss Schönbrunn direkt aus der Umgebung stammt. Damit bringen wir auf kurzem Wege ein Stück heimischen Wald und vorweihnachtliche Stimmung mitten in die Stadt und führen zugleich eine langjährige Tradition fort“, so Andreas Gruber, Vorstand der Österreichischen Bundesforste, die mehr als die Hälfte der Waldflächen im Biosphärenpark Wienerwald betreuen und nachhaltig bewirtschaften.

Auch in Schönbrunn wird die Ankunft des Baums jedes Jahr mit Spannung erwartet. „Wenn der Weihnachtsbaum im Ehrenhof seinen Platz einnimmt, ist das erste große und sichtbare Zeichen gesetzt, dass die Weihnachtssaison vor der Tür steht. Die Ankunft des Baums ist jedes Jahr ein besonderer Moment, denn sie markiert den Beginn der letzten Vorbereitungen, bevor sich der Ehrenhof von Schloss Schönbrunn in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt verwandelt. Wir freuen uns darauf, auch heuer wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Wien und der Region sowie Gäste aus dem In- und Ausland in Schönbrunn auf die schönste Zeit des Jahres einzustimmen“, so Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group.

Vorbereitungen für den Saisonstart laufen auf Hochtouren

Mit der Aufstellung des Weihnachtsbaums gehen die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn in die finale Phase. Während die Planungen bei der Imperial Markets GmbH bereits seit Februar laufen, wird nun auch im Ehrenhof sichtbar, dass der Start der neuen Saison näher rückt. Bis zur Eröffnung wird die Fichte festlich geschmückt und gemeinsam mit der Weihnachtsbeleuchtung in Szene gesetzt.

„Für unser Team ist dieser Moment jedes Jahr aufs Neue etwas ganz Besonderes: Mit der Ankunft des Weihnachtsbaums wird erstmals sichtbar, worauf wir viele Monate hingearbeitet haben, und die Vorfreude auf die Eröffnung ist im gesamten Ehrenhof zu spüren. Bis zum 6. November verwandelt sich der Platz nun Schritt für Schritt in eine festliche Weihnachtswelt. Wir freuen uns darauf, unseren Gästen liebgewonnene Traditionen ebenso wie viele neue Erlebnisse zu präsentieren“, sagt Katrin Edtmeier, Geschäftsführerin der Imperial Markets GmbH.

Mit 95 sorgfältig ausgewählten Ständen, hochwertiger Kulinarik und traditioneller Handwerkskunst wird der Weihnachtsmarkt erneut zu einem stimmungsvollen Treffpunkt für Wiener*innen sowie für Gäste aus dem In- und Ausland. Zu den Neuerungen zählt der Sternensalon, eine Eventlocation mit Panoramaterrasse, Fotospot und Blick über den Markt. Eine wöchentliche Eisdisco, Mitmachaktionen in der Bastelhütte und musikalische Programmpunkte erweitern das Angebot für Familien in der Advents- und Ferienzeit.

Nach der Saison führt die Reise in den Tiergarten Schönbrunn

Im Anschluss an die Saison wird die Fichte an den Tiergarten Schönbrunn übergeben. Dort werden geeignete Teile des Baums als natürliches Spielzeug und Leckerbissen für die Tiere weiterverwendet. So sorgt der Baum auch nach seinem Einsatz im Ehrenhof für Freude und Abwechslung.



Pressefotos und Videomaterial unter www.bundesforste.at