  • 20.10.2026, 10:34:33
  • /
  • OTS0064

Gemeindebund-Pressl: Flexiblere Öffnungszeiten für eine bessere Nahversorgung

Inhabergeführte Geschäfte und digitale Läden wirtschaftlich stärken – Gemeindebund erinnert an Vorschläge zur Sicherung der lokalen Versorgung und Belebung der Ortskerne

Wien (OTS) - 

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl begrüßt die von Staatssekretär Sepp Schellhorn vorgestellten Vorschläge für flexiblere Öffnungszeiten bei inhabergeführten Geschäften und personallosen digitalen Nahversorgern. „Ein kleiner Nahversorger am Land muss sich rechnen. Dafür brauchen die Kaufleute passende Rahmenbedingungen. Längere Öffnungszeiten sowie hybride und digitale Geschäftsmodelle können dazu beitragen, bestehende Geschäfte zu erhalten und Versorgungslücken zu schließen“, betont Pressl.

Der Gemeindebund hat bereits 2025 in einem Positionspapier konkrete Vorschläge zur Sicherung der Nahversorgung vorgelegt. Vollautomatisierte Läden ohne Verkaufspersonal sollen demnach in unterversorgten Gebieten an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr öffnen dürfen.

Für Hybridmärkte spricht sich Pressl für eine Ausweitung der wöchentlichen Öffnungszeiten von 72 auf bis zu 82 Stunden aus. Die zusätzlichen Öffnungszeiten sollen durch den Betrieb ohne Verkaufspersonal ermöglicht werden. „Wenn digitale Technik längere Einkaufszeiten ermöglicht, müssen auch die gesetzlichen Regeln mitziehen. Die zusätzlichen Einkaufszeiten sollen ohne längere Arbeitszeiten für die Beschäftigten möglich werden. Ihre Schutzbestimmungen müssen selbstverständlich gewahrt bleiben“, erklärt Pressl.

Ortskerne beleben und Leerstände nutzen

Für eine wirtschaftlich tragfähige Nahversorgung braucht es aus Sicht des Gemeindebundes weitere Vereinfachungen. Leerstehende Gebäude in Ortskernen sollen einfacher für Geschäfte genutzt werden können. Dafür sind auch Erleichterungen im Bau-, Gewerbe- und Denkmalschutzrecht notwendig. Die Verbindung eines Lebensmittelgeschäfts mit einer Postpartnerstelle oder einem kleinen gastronomischen Angebot kann zusätzliche Kundschaft bringen und durch gemeinsam genutzte Räume Kosten senken.

„Ein Dorfladen ist Einkaufsort und Treffpunkt. Wenn er zusperrt, verliert der Ort ein Stück Lebensqualität. Ich freue mich, dass die Bundesregierung dieses Thema, das die Menschen bewegt, aufgegriffen hat und hoffe, dass es rasch zu den notwendigen Änderungen bei den Öffnungszeiten kommt“, spornt Pressl die Diskussion an.

Das Positionspapier zur Nahversorgung finden Sie auf www.gemeindebund.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichischer Gemeindebund

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright