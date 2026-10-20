Verleihung des Österreichischen Museumsgütesiegels 2026

Wien (OTS) -

In diesem Jahr können zwölf Museen neu bzw. erneut mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet werden, 44 Museen erhalten eine Verlängerung. Alle ausgezeichneten Museen erfüllen die internationalen Standards der Museumsarbeit des International Council of Museums (ICOM) und bekennen sich damit zu einer qualitätsvollen, verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Museumsarbeit. Sie leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung und Vermittlung unseres kulturellen Erbes und stärken die Bedeutung der Museen als Orte des Wissens, der Begegnung und des gesellschaftlichen Dialogs.

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Dr. Johanna Schwanberg, Präsidentin ICOM Österreich:

„ Museen bewahren nicht nur wertvolle Zeugnisse unserer Vergangenheit, sondern schaffen auch Räume für Begegnung, Austausch und kritische Auseinandersetzung mit Gegenwart und Zukunft. Als Gedächtnisorte unserer Gesellschaft eröffnen sie vielfältige Perspektiven und ermöglichen es, unterschiedliche Erfahrungen, Lebensgeschichten und Sichtweisen wahrzunehmen und miteinander in Beziehung zu setzen. So können sie Verständnis füreinander fördern, Zugehörigkeit stärken und einen respektvollen Dialog in einer pluralen Gesellschaft ermöglichen. Umso wichtiger ist das große Engagement der haupt- und ehrenamtlich Tätigen, die diese Aufgabe täglich mit Fachwissen, Verantwortung und Leidenschaft erfüllen. “

Mag. Dr. Matthias Beitl, Präsident Museumsbund Österreich:

„ Das Österreichische Museumsgütesiegel macht sichtbar, was Besucher:innen von einem Museum erwarten dürfen: einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem kulturellen Erbe, fundierte Vermittlung und qualitätsvolle Museumsarbeit. Gerade in einer Zeit großer gesellschaftlicher, technologischer und wirtschaftlicher Veränderungen ist dieses gemeinsame Qualitätsversprechen wichtiger denn je. Wir gratulieren allen ausgezeichneten Museen und vor allem den Menschen, die diese Qualität Tag für Tag möglich machen. “

Das Österreichische Museumsgütesiegel (OEMG) wurde 2002 von den Trägerverbänden ICOM Österreich und Museumsbund Österreich ins Leben gerufen. Die Bewertung der Museen erfolgt durch eine unabhängige und ehrenamtlich tätige Jury. Das Expert:innenteam besteht aktuell aus dem Juryvorsitzenden Heimo Kaindl (Direktor, Diözesanmuseum Graz) sowie den Jurymitgliedern Claudia Augustat (Kuratorin, Weltmuseum Wien), Karl C. Berger (Leiter, Tiroler Volkskunstmuseum Innsbruck), Evelyn Kaindl-Ranzinger (ehemalige Geschäftsführerin, MUSIS – Steirischer Museumsverband Graz), Lisa Noggler-Gürtler (Kuratorin, Tiroler Landesmuseen) und Michael Weese (ehemaliger Direktor, Salzburger Freilichtmuseum Großgmain). Die Jury wird durch die Koordinatorin der OEMG-Geschäftsstelle, Eva-Maria Matt (c/o ICOM Österreich), unterstützt.

Heimo Kaindl, Juryvorsitzender des Österreichischen Museumsgütesiegels:

„ Den hohen Standard exzellenter Museumsarbeit zu erreichen, ist eine Leistung – ihn über Jahre hinweg zu bewahren und kontinuierlich weiterzuentwickeln, eine noch größere. Dafür gebührt allen Träger:innen des Österreichischen Museumsgütesiegels besonderer Dank und große Anerkennung für ihren wertvollen Beitrag zu kultureller Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe. Für uns als ehrenamtliche Jury sind die Besuche in den Museen nicht nur Verpflichtung zur Bewertung. Vielmehr sind sie auch kollegialer Austausch, wechselseitige Bereicherung und bringen Motivation auch in Zeiten knapper werdender Ressourcen weiter in außergewöhnlichen Weisen für die Aufgabe „Museum“ zu brennen. ”

Mit der diesjährigen Verleihung tragen insgesamt 319 Museen das Österreichische Museumsgütesiegel. Das entspricht 39 Prozent der 808 in Österreich registrierten Museen. Diese besondere Auszeichnung macht eine Qualitätsstufe in der Museumsarbeit sichtbar, die über die geforderten Mindeststandards der Museumsregistrierung hinausgeht. Das Museumsgütesiegel ist ein öffentlich sichtbares Zeichen für besonders qualitätsvolle Museumsarbeit in Österreich und gilt jeweils für fünf Jahre.

Neueinreichungen und Verlängerungen 2026

Zwölf Museen aus fünf Bundesländern – Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Vorarlberg – wurden heuer neu bzw. erneut mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet.

In Kärnten erhielten das Granatium, das Museum Taggenbrunn und das Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt die Auszeichnung. In Oberösterreich, das Färbermuseum Gutau und das Museum Angerlehner. In der Steiermark wurden die Alte Galerie und Schloss Eggenberg des Universalmuseums Joanneum im Rahmen einer Wiedereinreichung erneut ausgezeichnet. Ebenfalls neu ausgezeichnet wurde das Gerberei Salzer Museum in Eisenerz. Die Tiroler Neuzugänge sind das Stadtmuseum Hall, das Klocker Museum und das Museum im Ballhaus Imst. In Vorarlberg wurde erstmals die Sammlung Hans Bäumler, Arche Noah – Kunst & Natur ausgezeichnet. 44 Museen konnten verlängert werden und erhalten das Österreichische Museumsgütesiegel damit für weitere fünf Jahre.

Neu- und Wiedereinreichungen 2026

Kärnten

Granatium

Museum Taggenbrunn

Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt

Oberösterreich

Färbermuseum Gutau

Museum Angerlehner

Steiermark

Universalmuseum Joanneum: Alte Galerie (Wiedereinreichung)

Universalmuseum Joanneum: Schloss Eggenberg (Wiedereinreichung)

Gerberei Salzer Museum

Tirol

Stadtmuseum Hall

Klocker Museum

Museum im Ballhaus Imst

Vorarlberg

Sammlung Hans Bäumler, Arche Noah – Kunst & Natur

Verlängerungen 2026

Burgenland

MUBA – Museum für Baukultur Neutal

Kärnten

Heinrich-Harrer-Museum

Museum des Nötscher Kreises

Niederösterreich

FeRRUM – welt des eisens

Krupp stadt museum Berndorf

Museum Traiskirchen

Römerstadt Carnuntum

Museum Humanum

Museum am Dom

ERLAUF ERINNERT

Das Kunstmuseum Waldviertel

Zinnfigurenwelt Katzelsdorf

Oberösterreich

ÖÖ. Schulmuseum

Zeitgeschichte Museum Ebensee

Museum Pregarten

Salzburg

Seelackenmuseum

Montanmuseum Altböckstein

Museum Zinkenbacher Malerkolonie

Torf – Glas – Ziegelmuseum

Museum Kunst der Verlorenen Generation

Steiermark

Benediktinerstift Admont

Museum der Stadt Kapfenberg

Museum im alten Zeughaus

Tempelmuseum Frauenberg

Tirol

Museum im Grünen Haus

Heimatmuseum Achental Sixenhof

Archäologisches Museum Fließ

Museum in der Widumspfiste

Museum Schloss Bruck

Museum Stadtarchäologie Hall

Stadtmuseum Innsbruck

Tiroler Landesmuseen – Volkskunstmuseum

Turmmuseum Oetz

Audioversum Science Center

Schloss Ambras Innsbruck

Museum Aguntum

Vorarlberg

Vorarlberger Museumswelt

Juppenwerkstatt Riefensberg

Wien