HV Consumer Check | Halloween begeistert die Jungen: 82 % der Gen Z feiern mit. Durchschnittliche Ausgaben von 61 Euro.

Wien (OTS) -

Ende Oktober wird es wieder gruselig: Halloween ist längst ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders und sorgt auch im Handel für zusätzliche Nachfrage. Laut dem aktuellen Consumer Check „So kauft Österreich“ von Handelsverband und Reppublika Research & Analytics feiern heuer 61 % der Österreicher Halloween. Bei der Generation Z (18 – 29 Jahre) sind es sogar 82 %, bei den Millennials (30 – 44 Jahre) 74 %. Der Handelsverband rechnet österreichweit mit Halloween-Ausgaben von rund 80 Millionen Euro.

„Halloween löst im Einzelhandel alles andere als Furcht aus. Gerade bei jungen Menschen hat sich das Gruselfest zu einem festen Bestandteil des Jahres entwickelt. Davon profitieren zahlreiche Handelsbranchen – vom Lebensmittelhandel über den Spielwarenhandel bis hin zu Deko- und Kostümanbietern. Für das diesjährige Halloween-Geschäft rechnen wir österreichweit mit durchschnittlichen Ausgaben von 61 Euro pro Kopf“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Süßigkeiten verteilen ist die beliebteste Halloween-Aktivität

Am häufigsten werden zu Halloween Süßigkeiten an Kinder verteilt (38 %). Fast ein Viertel (24 %) dekoriert die eigene Wohnung oder das Haus, 19 % feiern im privaten Kreis oder besuchen eine Halloween-Party. 13 % zieht es in die Gastronomie oder in Clubs, 11 % gehen mit Kindern auf „Süßes oder Saures“-Tour. Besonders feierfreudig zeigt sich die Gen Z: 39 % feiern privat oder auf einer Party, 30 % gehen aus. Bei den Millennials steht neben Partys auch das gemeinsame Erlebnis mit den Kindern hoch im Kurs.

Süßigkeiten, Snacks und Kürbisse: Das landet im Halloween-Einkaufskorb

Unter den Halloween-Feiernden sind heuer folgende Produkte besonders gefragt:

Süßigkeiten (74 %)

Snacks (41 %)

Dekoration (38 %)

Kürbisse (37 %)

Alkoholfreie Getränke (23 %)

Alkoholische Getränke (22 %)

Kostüme (20 %)

Schminke und Kosmetik (14 %)

Sonstiger Partybedarf (14 %)

Filme (7 %)

(Mehrfachantworten möglich; Basis: Personen, die Halloween feiern)

Während bei älteren Halloween-Fans vor allem Süßigkeiten zum Verschenken gefragt sind, greifen jüngere Menschen häufiger zu Kostümen, Dekoration und Partyzubehör für ihre ganz persönliche schaurig-schöne Gruselnacht. So planen etwa 30 % der Feiernden in der Gen Z den Kauf eines Kostüms.

61 Euro für Halloween – im Westen wird am meisten ausgegeben

Wer für Halloween einkauft, plant heuer durchschnittlich 61 Euro zusätzlich zu den normalen Einkäufen ein. Besonders ausgabefreudig zeigt sich die Gen Z mit durchschnittlich 84 Euro, gefolgt von den Millennials mit 66 Euro.

Auch regional gibt es große Unterschiede: In Vorarlberg und Tirol liegen die durchschnittlichen Ausgaben bei 80 Euro, am anderen Ende des Landes (Burgenland und Niederösterreich) bei 63 Euro. In Salzburg und Oberösterreich bei 58 Euro, in Wien bei 57 Euro und im Süden des Landes (Kärnten und Steiermark) bei 55 Euro.

„In den letzten Monaten schauen die Menschen bei ihren Ausgaben wieder ganz genau hin. Umso wichtiger sind solche saisonalen Anlässe, die für zusätzliche Frequenz und Kaufimpulse sorgen“, betont Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Über den HV Consumer Check

Der Consumer Check „So kauft Österreich“ ist eine regelmäßige Studienreihe des Handelsverbands zu aktuellen Konsumtrends und zum Einkaufsverhalten der österreichischen Bevölkerung. Die vorliegende Befragung wurde von Reppublika Research & Analytics im Zeitraum von 2. bis 17. Oktober 2026 mittels Computer Assisted Web Interviews (CAWI) durchgeführt. Befragt wurden 1.013 Personen ab 18 Jahren, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.

Methodischer Hinweis: Aufgrund einer veränderten Fragestellung sind die diesjährigen Halloween-Ergebnisse nicht direkt mit jenen der Vorjahre vergleichbar.