Consumer Research Award geht in die dritte Runde

Baden (OTS) -

Nach zwei erfolgreichen Ausgaben startet der Consumer Research Award von Marketagent und der Fachhochschule Wiener Neustadt, Campus Wieselburg, in die dritte Runde. Ab sofort sind wieder kreative Köpfe gefragt, die mit ihren Forschungsfragen neue Perspektiven auf Konsum, Gesellschaft und Wirtschaft eröffnen möchten. Die besten Ideen bleiben dabei nicht auf dem Papier: Sie werden gemeinsam mit den Research-Profis von Marketagent in die Praxis umgesetzt.

Was bewegt Konsument*innen? Wie verändern neue Technologien unseren Alltag? Welche Entwicklungen werden Wirtschaft und Gesellschaft künftig prägen? Große Erkenntnisse beginnen oft mit einer guten Frage. Genau hier setzt der Consumer Research Award an. Seit 2025 holen das digitale Research-Institut Marketagent und der Master-Studiengang „Consumer Research & Data Driven Marketing“ der Fachhochschule Wiener Neustadt innovative Forschungsfragen vor den Vorhang und machen professionelle Konsumentenforschung für eine breite Öffentlichkeit zugänglich. Nun geht die Initiative bereits in die dritte Runde.

Von der guten Frage zur echten Studie

Der Consumer Research Award richtet sich an Menschen, die genauer hinschauen wollen: an Studierende, Start-ups und Unternehmen ebenso wie an forschungsinteressierte Privatpersonen. Entscheidend ist dabei nicht der berufliche Hintergrund, sondern die Idee.

„ Nach zwei Ausgaben sehen wir, wie viele spannende Fragen da draußen darauf warten, gestellt zu werden. Genau dafür wollen wir mit dem Consumer Research Award eine Bühne bieten. Uns geht es nicht nur darum, gute Ideen auszuzeichnen, sondern sie gemeinsam mit den Gewinnerinnen und Gewinnern tatsächlich in Forschung zu übersetzen und damit neue Erkenntnisse zu schaffen “, erklärt Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent.

Dass dieses Konzept auf Interesse stößt, zeigte bereits die zweite Ausgabe deutlich: Die Zahl der Einreichungen hat sich gegenüber dem ersten Jahr nahezu verdoppelt. Die prämierten Projekte 2026 beschäftigten sich unter anderem mit Vertrauen in KI-Suchergebnisse, dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Schulalltag sowie KI-gestützten Selbstdiagnosetools und deren Einfluss auf Gesundheitsängste.

Forschung, die am Puls der Zeit ist

Auch in der dritten Runde sind Fragestellungen gesucht, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen aufgreifen, neue Blickwinkel ermöglichen und einen konkreten Erkenntnisgewinn versprechen.

„ Konsumentenforschung lebt von Neugier und davon, vermeintlich Selbstverständliches zu hinterfragen. Mit dem Award schaffen wir einen Raum, in dem wissenschaftlicher Anspruch und praktische Relevanz zusammenkommen. Wir sind schon sehr gespannt darauf, welche Themen die Einreichenden in diesem Jahr beschäftigen werden “, so Julia Krall, Leiterin des Master-Studiengangs Consumer Research & Data Driven Marketing an der FH Wiener Neustadt.

Wie schon in den vergangenen Runden werden die eingereichten Forschungsdesigns von einem unabhängigen Jury-Gremium der FH Wiener Neustadt anhand der Kriterien Qualität, Relevanz, Innovationsgrad und Umsetzbarkeit beurteilt. Die drei besten Konzepte werden anschließend gemeinsam mit Marketagent realisiert.

Damit bleibt der Consumer Research Award seinem Grundgedanken treu: Forschung soll nicht im Elfenbeinturm bleiben, sondern aktuelle Fragen aufgreifen, Menschen zum Mitdenken einladen und Erkenntnisse hervorbringen, die für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft relevant sind.

Jetzt Forschungsfrage einreichen

Einreichungen für die dritte Runde des Consumer Research Awards sind ab sofort unter consumer-research-award.at möglich.

Meilensteine des Consumer Research Awards 2027:

Start der Einreichungen: ab sofort

Ende der Einreichphase: 28. Februar 2027

Preisverleihung: 19. März 2027 im Rahmen der StartUp Night am Campus Wieselburg

Alle Informationen zum Award, zu den Einreichbedingungen und Bewertungskriterien finden Interessierte unter consumer-research-award.at.