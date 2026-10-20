GPA-Teiber: "Bevölkerung erteilt Sonntagsöffnung die nächste Abfuhr!"

Wien (OTS) -

„Die Beschäftige sagen Nein, kleine Betriebe sagen Nein und auch die Mehrheit der Konsument:innen bestätigten einmal mehr ihr klares Nein zu längeren Öffnungszeiten im Handel.

Die neusten Umfrage-Ergebnisse belegen, dass sich die Sonntagsöffnung genau niemand wünscht außer jener Wirtschaftsvertreter, die sie wöchentlich mit denselben leeren Floskeln zum Allheilmittel des stationären Handels erklären“, so Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen OGM-Umfrage im Auftrag des ORF zu den Öffnungszeiten im Handel.

„Die Bevölkerung sprechen sich aber nicht nur deutlich für den arbeitsfreien Sonntag im Handel aus, sondern erteilt auch der Forderung nach längeren Öffnungszeiten am Samstag eine klare Abfuhr. Nach der Dauerbeschallung der letzten Monate wird es Zeit, dass auch die Wirtschaftsvertreter dieser Republik den eindeutigen Wunsch der eigenen Konsument:innen und Beschäftigten endlich anerkennen“, betont die Gewerkschafterin.

Bestätigt sieht sich Teiber auch darin, dass längere Öffnungszeiten den Einkauf zwar auf mehr Wochentage verteilen, aber dadurch nicht mehr Kaufkraft entsteht. „Wenn wir den Konsum stärken wollen, gibt es dafür eine einfache Lösung: Und das sind faire Kollektivvertragsverhandlungen mit Lohn- und Gehaltserhöhungen, die die Kaufkraft stärken. Wenn am Ende des Monats immer weniger im Geldbörsel der Beschäftigten überbleibt, kann aber auch nicht mehr ausgegeben werden“, unterstreicht Teiber.

„Faire Arbeitszeiten haben für die Konsument:innen klaren Vorrang gegenüber längeren Öffnungszeiten. Somit sollte auch der Auftrag für die Zukunft klar sein: Nämlich endlich faire Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen, die aus Waren ein Einkaufserlebnis machen“, schließt die Gewerkschafterin.