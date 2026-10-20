FPÖ - EILT - AVISO: Heutige Pressekonferenz mit Christian Hafenecker abgesagt!

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die für heute um 10:30 Uhr anberaumte Pressekonferenz von FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker vor der ÖVP-Parteizentrale muss aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. Über einen Ersatztermin wird zeitnahe informiert.