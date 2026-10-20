- 20.10.2026, 09:05:02
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FPÖ - EILT - AVISO: Heutige Pressekonferenz mit Christian Hafenecker abgesagt!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die für heute um 10:30 Uhr anberaumte Pressekonferenz von FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker vor der ÖVP-Parteizentrale muss aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. Über einen Ersatztermin wird zeitnahe informiert.
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