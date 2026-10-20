225 Millionen Euro für die nächste Wachstumsphase: öGIG setzt Glasfaser-Ausbau in Österreich konsequent fort

Wien (OTS) -

öGIG schließt Finanzierungsrunde mit BayernLB, KfW, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG und der European Investment Bank über 225 Millionen Euro ab

Nächste Wachstumsphase stärkt kundenorientierten Ausbau weiterer Open-Access-Netze und setzt auf die schnellere Vermarktung und Aktivierung von Netzanschlüssen

Beteiligung der Europäischen Investitionsbank fördert Investitionen in die Breitbandinfrastruktur und unterstützt Europas digitale Entwicklung

Die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) geht mit neufinanzierten 225 Millionen Euro in die nächste Phase ihrer Unternehmensentwicklung. Vier renommierte Finanzierungspartner – die BayernLB, die KfW, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG und die Europäische Investitionsbank – demonstrieren damit ihr Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens. Für die öGIG ist dies die erste Fremdkapitalfinanzierung zur Stärkung der Kapitalstruktur. Das frische Kapital schafft die Voraussetzungen, den privatwirtschaftlichen Ausbau moderner, offener Glasfasernetze in Österreich konsequent fortzusetzen.

Die öGIG zählt zu den führenden privatwirtschaftlichen Errichtern offener Glasfasernetze in Österreich. Bereits 2019 legte die Allianz, die Muttergesellschaft der öGIG, ausschließlich mit Eigenkapital den Grundstein für eine der größten Investitionen in den heimischen Breitbandausbau. Nach erfolgreichen Jahren des Netzausbaus markiert die neue Finanzierung die nächste Phase in der Entwicklung des Unternehmens. Auf dieser finanzstarken, neuen Grundlage stehen neben dem weiteren Ausbau die Aktivierung von Kundenanschlüssen im Fokus.

Mit der Beteiligung der EIB erhält die Finanzierung zusätzlich besonderes Gewicht. Die Unterstützung der EU-Institution unterstreicht die Bedeutung leistungsfähiger Glasfasernetze für die digitale Entwicklung Österreichs und Europas. Die EIB-Finanzierung in Höhe von 75 Millionen Euro wird durch das InvestEU-Programm der Europäischen Union unterstützt und trägt zu den europäischen Zielen im Bereich Digitalisierung sowie zur Stärkung ländlicher Regionen bei. Auch EIB-Vizepräsident Karl Nehammer hebt die digitalen Ziele der Europäischen Union und damit die Relevanz des Finanzierungsprojekts hervor und sagt: „Ländliche Regionen brauchen zuverlässige, leistungsfähige Internetverbindungen genauso wie die Städte. Mit unserer Unterstützung für den Glasfaser-Ausbau in sechs österreichischen Bundesländern tragen wir dazu bei, die digitale Kluft zu verringern, regionale Wirtschaftsstandorte zu stärken und Haushalten sowie Unternehmen die Voraussetzungen zu geben, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Alle Regionen müssen an Europas digitaler Zukunft teilhaben können.“

Heute ist die öGIG einer der bedeutenden Treiber des österreichischen Glasfaser-Ausbaus. Mit ihrem offenen Netzmodell schafft sie die Grundlage für fairen Wettbewerb, vielfältige Anbieterangebote und eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur in Städten und Gemeinden. „Seit ihrer Gründung zählt die öGIG zu den führenden Kräften des Glasfaser-Ausbaus in Österreich. In einem herausfordernden Marktumfeld ist die Finanzierung ein nächster Meilenstein und ein besonderer Erfolg. Sie unterstreicht das Vertrauen in unseren Kurs und bestätigt zugleich die zentrale Bedeutung des weiteren Ausbaus von Kommunikationsnetzen im Land“ , sagt Alfred Pufitsch, CEO der öGIG.