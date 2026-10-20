Morgen: wiiw-Herbstprognose Osteuropa – Pressekonferenz – Mittwoch, 21.Oktober, 10:00 Uhr

Wien (OTS) -

Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem Pressegespräch ein!

Wann: Mittwoch, 21. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Wo: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Seminarraum im Souterrain, Rahlgasse 3, 1060 Wien & ONLINE

Für die Teilnahme vor Ort registrieren Sie sich bitte hier.

Für die ONLINE-Teilnahme verwenden Sie bitte diesen Link.

Im Fokus unserer Prognose für 23 Länder (inkl. Russland und Ukraine) stehen folgende Fragen:

Was bedeutet der Energiepreisschock durch den Krieg in Nahost für das Wachstum in Mittel-, Ost- und Südosteuropa?

Was heißt Europas Handelsstreit mit China für die Volkswirtschaften der Region?

Welche Branchen sind davon am stärksten betroffen?

Wie wirken die stark steigenden Verteidigungsausgaben und die großen Investitionen in erneuerbare Energien?

Warum wachsen die meisten Länder der Region wesentlich stärker als Österreich oder Deutschland?

Wie geht es der Ukraine vor dem fünften Kriegswinter?

Welche Auswirkungen haben die ukrainischen Drohnenangriffe auf Russlands stagnierende Wirtschaft?

Kann Russlands Präsident Putin seinen Angriffkrieg gegen die Ukraine weiterhin finanzieren?

Was bedeutet der Diesel-Deal zwischen Russland und den USA?

Welche Wachstumsimpulse sind für Österreich von Osteuropa zu erwarten?

Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Österreichs Wirtschaft in der Region?

Ihre Gesprächspartner:

Mario Holzner, Direktor des wiiw

Richard Grieveson, stv. Direktor des wiiw, Hauptautor der Prognose

Wir freuen uns auf Sie!

Pressekonferenz - wiiw Herbstprognose Osteuropa

Das wiiw präsentiert seine neue Herbst-Konjunkturprognose für 23 Länder in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, darunter Russland und die Ukraine. Österreichs Wirtschaftsbeziehungen mit der Region werden ebenfalls beleuchtet.

Datum: 21.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: wiiw, Seminarraum im Souterrain & ONLINE

Rahlgasse 3

1060 Wien

Österreich

URL: https://us06web.zoom.us/j/89924403923?pwd=Lc7ovuIeUO1YHRKbhBakozpuyJsBO9.1