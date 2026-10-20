  • 20.10.2026, 08:16:02
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Einladung zur Projektpräsentation "Strukturoptimierung und robotergestützte Fertigung von Betonteilen"

Am 22. Oktober im Roboterlabor der BOKU-Versuchswirtschaft Groß-Enzersdorf.

Wien (OTS) - 

Die Baubranche steht vor großen Herausforderungen: Material und Ressourcen müssen effizienter eingesetzt werden, gleichzeitig fehlen zunehmend Fachkräfte. Automatisierte Planung, Optimierung und Fertigung können dazu beitragen, diesen Wandel zu bewältigen. . Doch wie lassen sich Betontragwerke mit weniger Material herstellen? Wie verhalten sich diese unter Belastung? Wie können Roboter die Produktion übernehmen? Und wie viel gestalterische Vielfalt ist dabei möglich?

Im Forschungsprojekt AutomConcrete entwickelt die BOKU University gemeinsam mit den Bauindustriepartnern Holcim, Umdasch Group Ventures und Kirchdorfer neue Ansätze für ressourceneffiziente Betonbauteile. Eine optimierte innere Geometrie ermöglicht erhebliche Materialeinsparungen und reduziert die damit verbundenen CO₂-Emissionen – ohne den Einsatz teurer und umweltbelastender Hochleistungsmaterialien. Die Fertigung solcher komplexen Formen erfordert bislang jedoch aufwändige und kostspielige Handarbeit. Ein zweiter Forschungsschwerpunkt widmet sich daher der Entwicklung von Schalungssystemen, deren Elemente automatisiert und mithilfe von Robotern positioniert werden können.

Wie diese Ansätze den Weg aus der Forschung in die Baupraxis finden, zeigt das Institute of Green Civil Engineering der BOKU University bei der

Projektpräsentation

Strukturoptimierung und robotergestützte Fertigung von Betonteilen

Zeit: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 15 –18 Uhr
Ort: Roboterlabor, BOKU-Versuchswirtschaft Groß-Enzersdorf
Schloßhofer Straße 31, 2301 Groß-Enzersdorf

Programm

  • Von der digitalen Planung zum fertigen Bauteil: Einblicke in das Forschungsprojekt und seine Ergebnisse
  • Neue Werkzeuge für die Betonfertigung: Präsentation der modularen Schalungssysteme und des entwickelten Roboterwerkzeugs
  • Robotik live: Demonstration der automatisierten Schalungsverlegung durch einen Industrieroboter
  • Forschung in der Praxis: Besichtigung der neuen Erweiterung des Roboterlabors mit bereits eingebauten, materialoptimierten Betonträgern
  • Austausch und Vernetzung bei Getränken und kleinen Snacks

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen, die Teilnahme ist kostenlos.
Weitere Informationen und Anmeldung

Mehr Informationen zu AutomConcrete auf https://boku.ac.at/en/lawi/igce/research/resource-efficient-construction-with-concrete/automconcrete

Rückfragen & Kontakt

BOKU University
Mag.a Astrid Kleber-Klinger
Telefon: 0664 8858 6533
E-Mail: [email protected]

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