  • 20.10.2026, 07:00:03
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Gemeinsam gegen Armut: Österreichs Straßenzeitungen rufen zum bundesweiten Aktionstag auf

Am 21. Oktober 2026 setzen die österreichischen Straßenzeitungen ein Zeichen für soziale Gerechtigkeit, Menschenwürde und ein solidarisches Miteinander.

Am 21.10. ist Tag der österreichischen Straßenzeitungen
Wien (OTS) - 

Seit mehr als 30 Jahren prägen sie das Stadtbild, sind für marginalisierte Menschen Sprachrohr und bieten Wege aus der Armut: die österreichischen Straßenzeitungen. Am 21. Oktober 2026 feiern 20er (Tirol), Apropos (Salzburg), Augustin (Wien/NÖ/Burgenland), kaz (Kärnten), Kupfermuckn (Oberösterreich), marie (Vorarlberg), Megaphon (Steiermark) und zebra (Südtirol) gemeinsam den Tag der österreichischen Straßenzeitungen.

​In Zeiten von Sparmaßnahmen im Sozialbereich und einer anhaltenden Medienkrise senden die Macher:innen eine klare Botschaft: „Wir sind gekommen, um zu bleiben, denn es braucht uns!“ Der Tag soll sichtbar machen, was im Alltag oft übersehen wird: Armut, Wohnungslosigkeit, gesellschaftliche Ausgrenzung – aber auch den Mut und die Kraft von Menschen, die für einen Neuanfang kämpfen.

​Kritischer Journalismus und Selbstermächtigung bilden das Prinzip von Straßenzeitungen. Verkäufer:innen erwerben die Hefte zum halben Preis und behalten beim Verkauf die Differenz. Damit ermöglichen Leser:innen von Armut betroffenen Menschen nicht nur einen Verdienst, sondern investieren in ein unabhängiges journalistisches Produkt und sichern die begleitende Sozialarbeit. Diese unterstützt die Verkäufer:innen zum Beispiel bei der Unterkunftssuche, der Vermeidung von Delogierungen, der Klärung von Rechtsfragen, Behördenwegen oder bei der Vermittlung medizinischer Versorgung. Außerdem wird die Einbindung in das gesellschaftliche und kulturelle Leben gestärkt.

„Eine Zeitung kann man lesen. Eine Straßenzeitung kann Leben verändern“, betonen die beteiligten Redaktionen gemeinsam. „Nimm die Zeitung mit. Der Kauf ist ein Geschäft auf Augenhöhe – er schenkt Tagesstruktur, Selbstbewusstsein und Würde. Echte Veränderung beginnt oft mit einer einfachen Begegnung auf der Straße.“
​Der Aktionstag soll zudem dazu anregen, Ursachen sozialer Ungleichheit zu hinterfragen. Straßenzeitungen bieten Raum für kritisches Nachdenken über wirtschaftliche Strukturen und ermutigen zu mehr Solidarität und Gerechtigkeit.

Die österreichischen Straßenzeitungen auf einen Blick:
https://www.strassenzeitung.at/

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Augustin
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