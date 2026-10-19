20 Jahre Hilfswerk im Seniorenheim Bad Gastein

Bad Gastein/Pongau (OTS) -

Das 20-jährige Jubiläum wurde nun gemeinsam mit Bewohner*innen, Angehörigen, Mitarbeiter*innen und Ehrengästen im Rahmen eines Oktoberfestes gefeiert. Im Mittelpunkt standen die erfolgreiche Partnerschaft, die hohe Betreuungsqualität und vor allem die Menschen, die das Haus seit zwei Jahrzehnten prägen.

Seit 2006 sorgt die soziale Organisation gemeinsam mit der Gemeinde Bad Gastein für eine professionelle Pflege und Betreuung älterer Menschen. Zahlreiche Bewohner*innen, Angehörige, Mitarbeiter*innen und Ehrengäste kamen zusammen, um auf zwei Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit zurückzublicken und gemeinsam zu feiern.

Eine Entscheidung mit Weitblick

Bürgermeister Norbert Ellmauer erinnerte in seiner Festansprache an die damalige Entscheidung der Gemeinde, den Betrieb des Seniorenheims an das Hilfswerk Salzburg zu übertragen. Der Grund für diesen Schritt sei der Wunsch gewesen, die gute Betreuung langfristig sicherzustellen. Angesichts steigender gesetzlicher Anforderungen, wachsender organisatorischer Aufgaben und veränderter Rahmenbedingungen habe sich diese Entscheidung als besonders vorausschauend erwiesen.

„Rückblickend wissen wir, dass wir damals die richtige Entscheidung getroffen haben. Heute haben wir ein Haus, wie wir es uns vorstellen und wie wir glauben, dass man ein Seniorenheim betreiben sollte“, betonte Ellmauer. Sein besonderer Dank galt dem Hilfswerk Salzburg und den Mitarbeiter*innen, die täglich für eine hohe Betreuungsqualität und ein gutes Miteinander sorgen.

Mehr als Pflege und Betreuung

Dass ein Seniorenheim vor allem von den Menschen lebt, die darin wohnen und arbeiten, machte Pflegeleiter Stephan Bacher deutlich. Er beschrieb das Haus als große Gemeinschaft, in der Bewohner*innen, Angehörige und Mitarbeitende den Alltag miteinander gestalten. „Pflege ist natürlich auch fordernd, aber tagtäglich erleben wir ganz viele schöne Situationen“, erklärte Bacher. Gerade die persönlichen Begegnungen und die Dankbarkeit der Bewohner*innen würden den Pflegeberuf besonders wertvoll machen.

Ein herzliches Dankeschön richtete er an das gesamte Team – von der Pflege über die Küche und Reinigung bis hin zur Verwaltung. Auch die Angehörigen und freiwillig Engagierten seien ein unverzichtbarer Teil des gemeinsamen Lebens im Seniorenheim. Besonders hob Bacher den starken Zusammenhalt, die gute Zusammenarbeit aller Berufsgruppen und die Bedeutung regelmäßiger Fort- und Weiterbildungen hervor.

Wie wertvoll die Unterstützung durch eine große soziale Organisation ist, zeigte sich laut Pflegeleiter Bacher insbesondere während der Coronakrise. Die Landesgeschäftsstelle mit ihren Fachabteilungen habe das Team durch fachliche Begleitung, klare Vorgaben und organisatorische Unterstützung wesentlich entlastet.

Starker Rückhalt durch das Hilfswerk Salzburg

Auch Hilfswerk-Präsident Christian Struber würdigte das Engagement der Mitarbeitenden und die langjährige gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Seit 2007 steht er ehrenamtlich an der Spitze des Hilfswerk Salzburg und begleitet damit nahezu die gesamte Zeit der Trägerschaft in Bad Gastein: „Mein besonderer Dank gilt dem Team vor Ort, das tagtäglich für das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner sorgt.“

Unter den Ehrengästen befanden sich neben Bürgermeister Norbert Ellmauer und Amtsleiter Peter Hinterstoisser, Hilfswerk-Präsident Christian Struber auch Hilfswerk-Geschäftsführer Hermann Hagleitner, Regionalleiter Herbert Schaffrath sowie Vertreter der Gemeinde Bad Gastein.

Gemeinsam in die Zukunft

Nach 20 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit blicken die Gemeinde Bad Gastein und das Hilfswerk Salzburg auf eine bewährte Partnerschaft zurück. Auch für die kommenden Jahre steht der gemeinsame Anspruch im Mittelpunkt, älteren Menschen eine hochwertige Pflege und Betreuung in einem wertschätzenden Umfeld zu ermöglichen.

Bei Musik und kulinarischen Schmankerln gab es im Anschluss noch viele persönliche Begegnungen und Gespräche.