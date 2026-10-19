  • 19.10.2026, 16:08:02
  • /
  • OTS0134

FPÖ – Kaniak: „Des Kaisers neue Kleider: Regierung redet über Reformen, die niemand zu Gesicht bekommt!“

Livestream zur Reformpartnerschaft kurzfristig abgesagt – FPÖ kritisiert mangelnde Transparenz und fehlende konkrete Gesetzesvorlagen

Wien (OTS) - 

Scharfe Kritik an der heutigen Veranstaltung zur Reformpartnerschaft im Parlament übt der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses, NAbg. Mag. Gerhard Kaniak. Der ursprünglich vorgesehene Livestream wurde nach vorliegenden Informationen noch am selben Vormittag vor Veranstaltungsbeginn abgesagt. Damit blieb der angekündigte Austausch mit den Regierungsvertretern, darunter SPÖ-Gesundheitsministerin Schumann, für die breite Öffentlichkeit live nicht zugänglich. Lediglich akkreditierte Medienvertreter konnten die Veranstaltung verfolgen.

„Da lädt die Regierung groß zum Austausch über ihre Reformpartnerschaft und kurz vor Beginn wird der Livestream gestrichen. Warum eigentlich? Ist es der Regierung mittlerweile selbst peinlich, dass sie seit Monaten große Reformen ankündigt, aber noch immer keine konkreten Regierungsvorlagen zur Umsetzung dieser Reformpartnerschaft vorweisen kann? Bereits Ende Juni wurden große politische Weichenstellungen verkündet, fast vier Monate später wird noch immer über den aktuellen Stand und die geplante Umsetzung gesprochen. Das erinnert an das Märchen ‚Des Kaisers neue Kleider‘: Alle reden von großartigen Reformen, aber wenn man genauer hinschaut, ist davon noch nichts zu sehen“, kritisierte Kaniak.

Dabei bestehe in allen vier Reformbereichen dringender Handlungsbedarf. Ob bei der Neuordnung der Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, im Bildungswesen, bei der Energieversorgung oder im Gesundheitswesen – überall würden konkrete Lösungen benötigt. „Die Menschen erwarten sich endlich Ergebnisse statt weiterer Ankündigungen und Gesprächsrunden. Wir brauchen klare Zuständigkeiten, nachvollziehbare Reformvorschläge und eine gesicherte Finanzierung. Entscheidend ist nicht, wie oft die Regierung über Reformen spricht, sondern wann sie diese tatsächlich auf den Weg bringt“, betonte der FPÖ-Gesundheitssprecher.

Abschließend forderte Kaniak Aufklärung über die kurzfristige Absage der Übertragung: „Wenn die Bundesregierung von ihren Reformplänen überzeugt ist, soll sie diese auch öffentlich präsentieren, statt kurzfristig den Livestream zu streichen. Vor allem aber soll sie endlich konkrete Gesetzesvorlagen auf den Tisch legen. Aus dem groß verkündeten Herbst der Ergebnisse ist längst ein Herbst der schwarz-rot-pinken Bundesregierung geworden!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright