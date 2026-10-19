FPÖ – Hammerl: „Gaspreis explodiert – EU-Krisenklausel sofort aktivieren, CO₂-Bepreisung abschaffen und Erdgasabgabe senken!“

Wien (OTS) -

„Die nächste Energiepreiskrise rollt auf Österreich zu und die Bundesregierung muss endlich handeln! Wir fordern die Aktivierung der EU-Krisenklausel zur sofortigen Aussetzung der Sanktionen gegen russisches Erdgas, die Abschaffung der nationalen CO₂-Bepreisung und die Senkung der Erdgasabgabe auf das EU-Mindestmaß. Damit könnten Haushalte sofort um rund 270 Euro jährlich entlastet und durch zusätzliches Gasangebot am Weltmarkt die explodierenden Marktpreise sofort gesenkt werden“, erklärte heute FPÖ-Energiesprecher NAbg. Paul Hammerl.

Der europäische Gaspreis erreichte heute mit 89,57 Euro je Megawattstunde den höchsten Stand seit Ende 2022 und hat sich seit Jahresbeginn etwa verdreifacht. Gleichzeitig sind Österreichs Gasspeicher nur zu 69 Prozent gefüllt. „Für die Haushalte droht der nächste Preisschock, für unsere ohnehin schwer angeschlagene Industrie bedeutet es einen existenzbedrohenden Wettbewerbsnachteil!“, warnte Hammerl.

„Mit der EU-Verordnung 2026/261 gibt es eine Krisenklausel, die eine Aussetzung des Importverbots für russisches Erdgas ermöglicht. Die Bundesregierung muss sich auf EU-Ebene umgehend für Aktivierung dieses Mechanismus einsetzen. Wir brauchen mehr Gasangebot am Weltmarkt, um den explodierenden Preisen entgegenzuwirken!“, forderte Hammerl.

Gleichzeitig müsse Österreich die nationale CO₂-Bepreisung auf Erdgas abschaffen und die Erdgasabgabe auf das EU-Mindestmaß reduzieren. „Ein Haushalt mit 15.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch könnte dadurch rund 270 Euro jährlich sparen, 180 Euro durch den Wegfall der CO₂-Bepreisung und weitere 90 Euro durch die Senkung der Erdgasabgabe. Während die Energiepreise explodieren, darf der Staat nicht auch noch über Steuern und Abgaben kräftig mitverdienen. Die Bundesregierung muss endlich handeln und mehr Gas auf den Markt bringen, die CO₂-Bepreisung abschaffen und die Erdgasabgabe senken. Österreich kann sich keine zweite Energiepreiskrise leisten!“, so Hammerl abschließend.