AVISO: Verleihung der Frauenpreise für Baukultur

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, 17:30 Uhr, werden im Architekturzentrum Wien (AzW) die anotHERVIEWture Awards 2026 verliehen. Der von der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen initiierte Preis wird biennal an Frauen vergeben, die besondere Leistungen für die Baukultur erbracht haben.

Der anotHERVIEWture AWARD wird in vier Kategorien vergeben:

Female Architect of the Year

Emerging Female Architect of the Year (Architektinnen unter 40)

National / International Female Engineering Achievement of the Year

International Female Architect of the Year

Mit der dritten Ausgabe wurden in diesem Jahr Höchstwerte bei den Einreichungen erzielt: Insgesamt nahmen 126 Architektinnen und Zivilingenieurinnen aus 24 Ländern teil. Die über 300 eingereichten Projekte zeigen die Vielfalt, Qualität und Innovationskraft zeitgenössischer Planungs- und Baukultur. Damit setzt der Award ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung – in Österreich, Europa und darüber hinaus.

Der Preis ist mit 5.000 Euro pro Kategorie dotiert. Am 22. Oktober erfolgt die offizielle Bekanntgabe und feierliche Verleihung der Urkunden an die Preisträgerinnen.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

Wir bitten um Akkreditierung an [email protected].

Hintergrund

Der Anteil von Frauen innerhalb der Baukulturschaffenden ist auffallend gering. Auch und speziell im technischen Bereich werden Frauen immer noch häufig durch stereotype Geschlechtszuordnungen, männlich dominierte Netzwerke und Arbeitsbedingungen, die nicht mit anderen Lebensanforderungen vereinbar sind, behindert. Nur ca. 15 Prozent der Ziviltechniker:innen sind weiblich. Der österreichische Frauenpreis für Baukultur - anotHERVIEWture Award - soll nach dem Best-Practice-Vorbild Frankreichs (Prix des Femmes Architectes) das Schaffen österreichischer Architektinnen und Zivilingenieurinnen sichtbar machen. Dadurch sollen Vorbilder geschaffen und junge Frauen bei ihrer Berufswahl inspiriert und motiviert werden, einen technischen Beruf zu ergreifen.

anotHERVIEWture.at