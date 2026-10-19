- 19.10.2026, 15:56:32
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AVISO: Bundesregierung präsentiert Details zum Zukunftsdepot
Pressekonferenz am 20. Oktober 2026 im Bundeskanzleramt
Am Dienstag, den 20. Oktober 2026, um 08.00 Uhr lädt Familienministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Staatssekretärin Michaela Schmidt und NEOS-Kapitalmarktsprecher Christoph Pramhofer ins Bundeskanzleramt, um weitere Details zum Zukunftsdepot zu präsentieren.
Termin für Medien:
08.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 7.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie bei der Ankunft Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
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Telefon: +43 1 53 115 - 202247
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