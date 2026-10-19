AVISO: Bundesregierung präsentiert Details zum Zukunftsdepot

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 20. Oktober 2026, um 08.00 Uhr lädt Familienministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Staatssekretärin Michaela Schmidt und NEOS-Kapitalmarktsprecher Christoph Pramhofer ins Bundeskanzleramt, um weitere Details zum Zukunftsdepot zu präsentieren.

Termin für Medien:

08.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 7.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie bei der Ankunft Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).