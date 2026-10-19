  • 19.10.2026, 14:21:33
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AVISO: ÖH-Großdemonstration „Alarmstufe Rot – #UnisRetten!“ am 22. Oktober

Am 22. Oktober demonstrieren Studierende und Universitätsbeschäftigte in Wien gegen die Unterfinanzierung der Universitäten und fordern mehr Geld für Bildung und Forschung.

Wien (OTS) - 

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) ruft für Donnerstag, den 22. Oktober, unter dem Motto „Alarmstufe Rot – #UnisRetten!“ zu einer Großdemonstration gegen die Unterfinanzierung der öffentlichen Universitäten auf. Um 15:00 Uhr beginnt die Demonstration bei der TU Wien.

Hintergrund ist das von der Bundesregierung angekündigte Universitätsbudget für die Jahre 2028 bis 2030. Mit rund 16 Milliarden Euro bleibt dieses nominell auf dem bisherigen Niveau. Um die gestiegenen Kosten auszugleichen, wären jedoch mindestens 18 Milliarden Euro notwendig. Damit fehlen den öffentlichen Universitäten rund zwei Milliarden Euro zum geschätzten Mindestbedarf.

Die ÖH warnt vor Verschlechterungen bei Lehrveranstaltungen, Betreuung und Beschäftigungsverhältnissen. Gemeinsam mit Studierenden, Lehrenden, Forschenden und Beschäftigten fordert sie eine ausreichende und langfristige Finanzierung der Hochschulen. Bis zum 31. Oktober kann die Bundesregierung das Budget noch nachbessern.

Im Rahmen des Mediengesprächs wird das ÖH-Vorsitzteam die zentralen Forderungen erläutern und für Interviews zur Verfügung stehen. Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen, am Mediengespräch und an der anschließenden Großdemonstration teilzunehmen.

Großdemonstration Hardfacts

Wann: Donnerstag, 22. Oktober 2026

15:00 Uhr: Beginn der Großdemonstration

Wo: TU Wien (Hauptgebäude Karlsplatz), Wien

Motto: „Alarmstufe Rot – UnisRetten!“

ÖH-Großdemonstration „Alarmstufe Rot – #UnisRetten!“



Datum: 22.10.2026, 15:00 Uhr



Ort: TU Wien (Hauptgebäude Karlsplatz), Wien




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